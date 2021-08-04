Müge Anlı Gündoğmuş’a gitti! Müge Anlı’nın Instagram paylaşımları yürekleri deldi!

Müge Anlı örnek bir davranışa imza attı. Milyonlardan bir kez daha alkış aldı... Türkiye, yangınları kontrol altına almak için milli mücadele başlattı. 174 yangının 160'ı kontrol altına alındı. En büyük hasarı ise Antalya aldı. Başarılı gazeteci Müge Anlı ise tatili bıraktı. Dün soluğu Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde aldı. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Anlı, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Bölgede oturan vatandaşlara mobil aşevi desteği de sağlayan Atv'nin sevilen sunucusu Anlı, paylaşımlarının altına ise şu notu yazdı: Bugün sevgili dostum Selda Ulucan ile yangın felaketinin maalesef devam ettiği Antalya Gündoğmuş'un köylerini ziyaret ettik. Yeşil cennetin toprakları kül denizine dönerken, endişe içinde yanan köylerinin, yiten anılarının yasını tutan köylülerimize moral olmak istedik. Tek dileğimiz alevlerin bir an önce sönmesi... Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı yangında yanmayan şehit kabrini ve Türk bayrağını da ziyaret etti. Anlı, o anların videosunu da Instagram'a hesabına yükledi. İşte o görüntüler: Müge Anlı Antalya'da yangında yanmayan şehit mezarını ziyaret etti! Müge Anlı orman yangını bölgesinde...