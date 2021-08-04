Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Müge Anlı Gündoğmuş’a gitti! Müge Anlı’nın Instagram paylaşımları yürekleri deldi!
Giriş Tarihi: 04.08.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 11:06

Müge Anlı Gündoğmuş’a gitti! Müge Anlı’nın Instagram paylaşımları yürekleri deldi!

Müge Anlı küle dönen Gündoğmuş'a gitti. Müge Anlı'nın Instagram'da paylaştığı görüntüler yürekleri deldi: Kıyamam size…

Müge Anlı Gündoğmuş’a gitti! Müge Anlı’nın Instagram paylaşımları yürekleri deldi!

Müge Anlı örnek bir davranışa imza attı. Milyonlardan bir kez daha alkış aldı…

Müge Anlı Gündoğmuş’a gitti! Müge Anlı’nın Instagram paylaşımları yürekleri deldi!

Türkiye, yangınları kontrol altına almak için milli mücadele başlattı. 174 yangının 160'ı kontrol altına alındı. En büyük hasarı ise Antalya aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Müge Anlı Gündoğmuş’a gitti! Müge Anlı’nın Instagram paylaşımları yürekleri deldi!

Başarılı gazeteci Müge Anlı ise tatili bıraktı. Dün soluğu Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde aldı.

Müge Anlı Gündoğmuş’a gitti! Müge Anlı’nın Instagram paylaşımları yürekleri deldi!

Vatandaşlarla yakından ilgilenen Anlı, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Müge Anlı Gündoğmuş’a gitti! Müge Anlı’nın Instagram paylaşımları yürekleri deldi!

Bölgede oturan vatandaşlara mobil aşevi desteği de sağlayan Atv'nin sevilen sunucusu Anlı, paylaşımlarının altına ise şu notu yazdı:

SON DAKİKA