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Haberler Yaşam Müge Anlı Hasan Çelik’i arıyor! Eşinden şok sözler: Kocam 73 gündür kayıp ama rahatım…
Giriş Tarihi: 26.01.2024 12:53 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 12:53

Müge Anlı Hasan Çelik’i arıyor! Eşinden şok sözler: Kocam 73 gündür kayıp ama rahatım…

Ankara'da Hasan Hüseyin Çelik, 73 gün önce arabasıyla birlikte kayboldu. Kardeşi Veysel Çelik, Müge Anlı'ya başvurdu. "Yengem bizi 'Ağabeyini sakın arama sizi mermi manyağı yaparım' diye tehdit etti. Ağabeyim öldürülmüş olabilir" diye konuştu. Yayına katılan Seher Çelik'in rahat tavırlarını gören ise şoke oldu: Kocam 73 gündür yok ama rahatım…

Müge Anlı Hasan Çelik’i arıyor! Eşinden şok sözler: Kocam 73 gündür kayıp ama rahatım…

Ankara'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Hasan Hüseyin Çelik, 15 Kasım 2023 tarihinde aracıyla birlikte kayıplara karıştı. Veysel Çelik, eşi Esma Çelik ile birlikte 73 günü aşkın süredir haber alamadığı kardeşi Hasan Çelik'i bulmak için atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuru yaptı. Canlı yayında şoke eden açıklamalarda bulunan Veysel Çelik, Hasan Çelik'in eşi Seher Çelik tarafından tehdit edildiğini anlattı.

Müge Anlı Hasan Çelik’i arıyor! Eşinden şok sözler: Kocam 73 gündür kayıp ama rahatım…

Veysel Çelik, "Ağabeyim olay günü eşi ve kızıyla markete gidiyor. 2-3 saate geliyorum diyor aracıyla evden çıkıyor ama geri gelmiyor. İki kişiyle birlikte görüldüğü söyleniyor ancak ben baktım onlar ağabeyim değil. Eşinin çelişkili açıklamaları var. Bizi sürekli tehdit ediyor. Baba 'Eğer ağabeyini ararsan seni cinayetle suçlarım. Sizi mermi manyağı yaparım siz öldürdünüz derim' diye tehdit etti. Kardeşimin hayatta olduğunu düşünmüyorum. Öldürüldüğünü düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı Hasan Çelik’i arıyor! Eşinden şok sözler: Kocam 73 gündür kayıp ama rahatım…

"O GECE HAVADA UÇUYORDU..."

İddiaların odağındaki Seher Çelik ise rahat tavırları ile şaşkınlık yarattı. Eşi Hasan Çelik'in hayatta olduğunu hatta kendisini de sık sık aradığını söyleyen Seher Çelik, "Telefonlarımıza yanıt veriyor. Kocamı öksürüğünden tanıyorum. Mesajları okuyor sesimizi dinliyor sonra kapatıyor. Bazen ona çakal lanet mikrop yazıyorum kızsın da arasın diye ama cevap vermiyor.

Müge Anlı Hasan Çelik’i arıyor! Eşinden şok sözler: Kocam 73 gündür kayıp ama rahatım…

Güveniyorum ben aldattığını düşünmüyorum. Kocam beni 5 dakika görmeyince duramazdı. Daralıyordu beni görmeyince. Ben stresten 16 kilo verdim görse üzülürdü çünkü bana kilonun yakıştığını söylerdi. Şoktayım ben de güle oynaya çıktı havada uçuyordu o gece. Ölse hissederdim. Hasan neredeysen çık gel evine ne halt karıştırdıysan" açıklamasını yaptı.

Müge Anlı Hasan Çelik’i arıyor! Eşinden şok sözler: Kocam 73 gündür kayıp ama rahatım…

KIZINDAN İLGİNÇ İDDİA: BABAM YAŞIYOR ANNEM ÖKSÜRÜĞÜNDEN TANIDI!

Hasan Çelik'in kızı Şerife Çelik ise babasının hayatta olduğunu anlattı. "Babam yok biz ne yapalım. Telefonu arıyoruz açmıyor. Bir kere açtı sesimi dinledi kapattı. İnşallah babam hayattadır başına bir şey gelmemiştir" ifadelerini kullandı.

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