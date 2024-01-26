Müge Anlı Hasan Çelik’i arıyor! Eşinden şok sözler: Kocam 73 gündür kayıp ama rahatım…

Veysel Çelik, "Ağabeyim olay günü eşi ve kızıyla markete gidiyor. 2-3 saate geliyorum diyor aracıyla evden çıkıyor ama geri gelmiyor. İki kişiyle birlikte görüldüğü söyleniyor ancak ben baktım onlar ağabeyim değil. Eşinin çelişkili açıklamaları var. Bizi sürekli tehdit ediyor. Baba 'Eğer ağabeyini ararsan seni cinayetle suçlarım. Sizi mermi manyağı yaparım siz öldürdünüz derim' diye tehdit etti. Kardeşimin hayatta olduğunu düşünmüyorum. Öldürüldüğünü düşünüyorum" ifadelerini kullandı.