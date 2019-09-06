Müge Anlı ile Güven Bana programı son bölümü ile geceye damgasını vurdu! Öyle bir soru vardı ki...

Müge Anlı ile Güven Bana yarışma programı her hafta Perşembe günleri ATV ekranlarına geliyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren oldukça beğenilen program her hafta reyting rekorları kırıyor. Hem eğlendiren hem de öğreten Müge Anlı ile Güven Bana yarışma programının bu haftaki son bölümünde yarışmacılar ve sorulara verdikleri cevaplar merak konusu oldu. Özellikle "Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu yıl tahtta olan Osmanlı padişahı hangisidir?" sorusu geceye damgasını vururken yarışmacıların gösterdikleri performans da takdir edildi. Birbirinden farklı ve eğlenceli yarışmacılara ev sahipliği yapan Müge Anlı ile Güven Bana programının soruları ve cevapları…