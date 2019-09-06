Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Müge Anlı ile Güven Bana programı son bölümü ile geceye damgasını vurdu! Öyle bir soru vardı ki...

ile Güven Bana programı son bölümü ile geceye damgasını vurdu! Öyle bir soru vardı ki...

ile Güven Bana yarışma programı her hafta Perşembe günleri ATV ekranlarına geliyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren oldukça beğenilen program her hafta reyting rekorları kırıyor. Hem eğlendiren hem de öğreten yarışma programının bu haftaki son bölümünde yarışmacılar ve sorulara verdikleri cevaplar merak konusu oldu. Özellikle "Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu yıl tahtta olan Osmanlı padişahı hangisidir?" sorusu geceye damgasını vururken yarışmacıların gösterdikleri performans da takdir edildi. Birbirinden farklı ve eğlenceli yarışmacılara ev sahipliği yapan Müge Anlı ile Güven Bana programının soruları ve cevapları…

Giriş Tarihi: 06.09.2019 12:18 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 12:19
Müge Anlı ile Güven Bana programı son bölümü ile geceye damgasını vurdu! Öyle bir soru vardı ki...

ATV ekranlarına her Perşembe akşamı gelen ile Güven Bana yarışma programı tüm hızıyla devam ediyor. Eğlendirirken öğreten yarışma programı yayınlandığı ilk günden bu yana oldukça beğenildi. İzleyicileri ekrana kilitleyen son bölümü geceye damgasını vurdu.

Müge Anlı ile Güven Bana programı son bölümü ile geceye damgasını vurdu! Öyle bir soru vardı ki...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Müge Anlı ile Güven Bana programı son bölümü ile geceye damgasını vurdu! Öyle bir soru vardı ki...
Müge Anlı ile Güven Bana programı son bölümü ile geceye damgasını vurdu! Öyle bir soru vardı ki...
Müge Anlı ile Güven Bana programı son bölümü ile geceye damgasını vurdu! Öyle bir soru vardı ki...
Müge Anlı ile Güven Bana programı son bölümü ile geceye damgasını vurdu! Öyle bir soru vardı ki...
Müge Anlı ile Güven Bana programı son bölümü ile geceye damgasını vurdu! Öyle bir soru vardı ki...
BİZE ULAŞIN