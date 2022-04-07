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Haberler Yaşam Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aranan Hamit Egemen ölü bulundu: En son orada görülmüş!
Giriş Tarihi: 07.04.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 09:19

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aranan Hamit Egemen ölü bulundu: En son orada görülmüş!

İTÜ'lü Hamit Egemen, bir süre önce sırra kadem bastı. Ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak yardım çağrısı yaptı. Ancak bugün acı haber alındı. Ormanlık alanda talihsiz gencin cesedine ulaşıldı. Ekipler sır olayı aydınlatmak için düğmeye bastı...

MUSTAFA KAYA
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aranan Hamit Egemen ölü bulundu: En son orada görülmüş!

Müge Anlı'da aranan genç adam ölü bulundu… İstanbul Sarıyer'de 6 gün önce Bahçeköy'de kaldığı KYK yurdundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Üniversite öğrencisi Hamit Eğemen'in cansız bedeni Fatih Ormanlarında bulundu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aranan Hamit Egemen ölü bulundu: En son orada görülmüş!

Sarıyer Bahçeköy''deki KYK yurdunda kalan İstanbul teknik üniversitesi mühendislik fakültesi öğrencisi Bahçeköy Kredi yurtlar kurumunda kalırken 6 gün önce çıktı ve ortadan kayboldu.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aranan Hamit Egemen ölü bulundu: En son orada görülmüş!

Ailesi, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programına katılıp, başarılı gazeteciden destek istedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aranan Hamit Egemen ölü bulundu: En son orada görülmüş!

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu ise Hamit Egemen'in 6 gün önce kaldığı Bahçeköy'deki yurttan saat 14.00 sıralarında sırt çantası ile çıkarak Belgrad Ormanı'na hızla girdiği tespit edildi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aranan Hamit Egemen ölü bulundu: En son orada görülmüş!

Yapılan aramalar sonucunda bir izine rastlanılmayan Hamit Egemen'in dün öğle saatlerine doğru AFAD ekipleri, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı ekipler ve arama kurtarma köpekleri ile birlikte yapılan detaylı arama sonucu ormanlık alanda cesedi bulundu.

Müge Anlı'da aranan İTÜ'lü Hamit Egemen ormanda ölü bulundu | Video

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