Haberler Yaşam Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aranan Hamit Egemen ölü bulundu: En son orada görülmüş!

Giriş Tarihi: 07.04.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 09:19

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aranan Hamit Egemen ölü bulundu: En son orada görülmüş!

İTÜ'lü Hamit Egemen, bir süre önce sırra kadem bastı. Ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak yardım çağrısı yaptı. Ancak bugün acı haber alındı. Ormanlık alanda talihsiz gencin cesedine ulaşıldı. Ekipler sır olayı aydınlatmak için düğmeye bastı...