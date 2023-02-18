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Haberler Yaşam Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ne zaman başlıyor? Müge Anlı pazartesi günü var mı?
Giriş Tarihi: 18.02.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 17:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ne zaman başlıyor? Müge Anlı pazartesi günü var mı?

10 ilde ağır yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok dizi ve televizyon programı da yayınlarına ara verdi. Hafta içi her gün, ATV ekranlarından canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı da bu programlardan biri. Birçok izleyici tarafından programın ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Müge Anlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu soru işaretlerini giderdi. Programın devam edeceği tarihi açıkladı, işte Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başlaycağı o tarih...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ne zaman başlıyor? Müge Anlı pazartesi günü var mı?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ne zaman başlıyor? Müge Anlı pazartesi günü var mı?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ne zaman başlıyor? Müge Anlı pazartesi günü var mı?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ne zaman başlıyor? Müge Anlı pazartesi günü var mı?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ne zaman başlıyor? Müge Anlı pazartesi günü var mı?
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