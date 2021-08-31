HaberlerYaşamMüge Anlı ile Tatlı Sert sezona bomba gibi başladı! Büyükşen cinayetinde şok bir iddia ortaya atıldı "Çoban yanımızdaydı"
Giriş Tarihi: 31.08.2021 17:05Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 17:07
Müge Anlı ile Tatlı Sert sezona bomba gibi başladı! Büyükşen cinayetinde şok bir iddia ortaya atıldı "Çoban yanımızdaydı"
Son dakika haberi: Türkiye, Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayetine kilitlendi! Katil zanlısı Afgan çoban hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Eski patronu canlı yayında anlattı. İşte ayrıntılar...