Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gündeme gelmişti: Türkiye’nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde şok ifade!

Konya'da 3 yıl önce öldürülen Nejla ve Metin Büyükşen çifti cinayetini azmettirici olarak gözaltına alınıp, tutuklanan Abdullah Başdemir'in ifadesine SABAH ulaştı. Öldürmeye çalıştığı ileri sürülen Hüseyin K. ile aralarında herhangi bir sorunun olmadığını belirten Başdemir, "Hüseyin'e karşı herhangi bir husumetim olamaz. Esra Hüseyin'den ayrıldıktan sonra benimle olmaya başladı. Biz birlikte iken Hüseyin herhangi bir şekilde rahatsızlık vermedi. Hüseyin'i öldürmek istemem kadar mantığa aykırı bir durum olamaz." dedi.