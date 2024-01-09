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Haberler Yaşam Müge Anlı inanamadı: Evli kadın adam kaçırdı! 6 kocaya gitmiş!
Giriş Tarihi: 09.01.2024 13:24 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 13:24

Müge Anlı inanamadı: Evli kadın adam kaçırdı! 6 kocaya gitmiş!

Müge Anlı'da ilginç bir olay yaşandı. Halis Güzelordu'nun, 45 yaşındaki evli ve 3 çocuk annesi Yasemin Hanım tarafından alıkonulduğu iddiası ortaya atıldı. Güzelordu'nun annesi, canlı yayında hüngür hüngür ağladı: 3 çocuğuyla birlikte evimize geldi. 6 kocaya gitmiş. Sana oğlunun yüzünü göstermeyeceğim dedi…

Müge Anlı inanamadı: Evli kadın adam kaçırdı! 6 kocaya gitmiş!

Müge Anlı'da çok ilginç bir olay yaşandı. Halis Güzelordu'nun ağabeyi ve annesi canlı yayına katıldı. 35 yaşındaki adamın sosyal medyadan tanıştığı 45 yaşındaki evli ve 3 çocuk annesi Yasemin Hanım tarafından alıkonulduğu iddiası ortaya atıldı.

Müge Anlı inanamadı: Evli kadın adam kaçırdı! 6 kocaya gitmiş!

Ağabey Aydın Güzelordu, kardeşinin mental sağlının çok iyi olmadığını ve kandırılmaya müsait olduğunu söylerken hayatından da endişe ettiğini açıkladı.

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Müge Anlı inanamadı: Evli kadın adam kaçırdı! 6 kocaya gitmiş!

Annesi ise "Kadın Cuma günü 3 çocuğuyla birlikte geldi. 6 kocaya gitmiş, bana 2 kocaya gittim dedi. Ama bizi kandırıyor. Çocuklarını yanımda terlik ve değnekle dövdü. Bana sen evde misafirsin. Sana oğlunun yüzünü göstermicem dedi" şeklinde konuştu.

Müge Anlı inanamadı: Evli kadın adam kaçırdı! 6 kocaya gitmiş!

Ağabeyi ise "Biz polise gittik durumu izah ettik. Sonra Yasemin Hanıma bir miktar para verip gönderdik. Ama kardeşim birkaç gün sonra uçağa binip peşinden gitmiş. Benim kardeşim uçak bileti almayı bilmez.

Müge Anlı inanamadı: Evli kadın adam kaçırdı! 6 kocaya gitmiş!

Ve ben şuna eminim. Sonra bu kadın bizim akrabalarımızı arayıp Halis'ten iki aylık hamile olduğunu söylüyor. Sonra bizi ölümle tehdit ediyor.

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