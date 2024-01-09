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Müge Anlı inanamadı: Evli kadın adam kaçırdı! 6 kocaya gitmiş!
Giriş Tarihi: 09.01.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
13:24
Müge Anlı inanamadı: Evli kadın adam kaçırdı! 6 kocaya gitmiş!
Müge Anlı'da ilginç bir olay yaşandı. Halis Güzelordu'nun, 45 yaşındaki evli ve 3 çocuk annesi Yasemin Hanım tarafından alıkonulduğu iddiası ortaya atıldı. Güzelordu'nun annesi, canlı yayında hüngür hüngür ağladı: 3 çocuğuyla birlikte evimize geldi. 6 kocaya gitmiş. Sana oğlunun yüzünü göstermeyeceğim dedi…