Haberler
Yaşam
Müge Anlı kulaklarına inanamadı: Hamileyim dedi, kilolu çıktı!
Giriş Tarihi: 28.04.2023 10:25
Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
10:26
Müge Anlı kulaklarına inanamadı: Hamileyim dedi, kilolu çıktı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında milyonları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Balıkesir'de yaşayan Esra Özer (27), 16 Nisan günü kayboldu. Özer'in kaybolmasının ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programına eşi Ferdi Özer ile annesi Tülin Hanım katıldı. Ferdi Bey'in söylediği o cümleyi herkes ağzı açık izledi: "Hamileyim dedi, kilolu çıktı"...