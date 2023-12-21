Haberler
Yaşam
Müge Anlı Mustafa Hakkulu’nu arıyor! Gelin görümce canlı yayında kapıştı: Karısı yüzünden…
Giriş Tarihi: 21.12.2023 11:51
Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
11:59
Müge Anlı Mustafa Hakkulu’nu arıyor! Gelin görümce canlı yayında kapıştı: Karısı yüzünden…
Müge Anlı ile Tatlı Sert milyonları ekran başına topladı. 13 Aralık'ta Adana'nın Kozan İlçesi'nde sırra kadem basan Mustafa Hakkulu'na hala ulaşılamadı. Mustafa Hakkulu'nun ailesi ise Bengül'ü suçladı. Gelin görümce canlı yayında kapıştı: Abim karısı yüzünden…