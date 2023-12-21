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Haberler Yaşam Müge Anlı Mustafa Hakkulu’nu arıyor! Gelin görümce canlı yayında kapıştı: Karısı yüzünden…
Giriş Tarihi: 21.12.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 11:59

Müge Anlı Mustafa Hakkulu’nu arıyor! Gelin görümce canlı yayında kapıştı: Karısı yüzünden…

Müge Anlı ile Tatlı Sert milyonları ekran başına topladı. 13 Aralık'ta Adana'nın Kozan İlçesi'nde sırra kadem basan Mustafa Hakkulu'na hala ulaşılamadı. Mustafa Hakkulu'nun ailesi ise Bengül'ü suçladı. Gelin görümce canlı yayında kapıştı: Abim karısı yüzünden…

Müge Anlı Mustafa Hakkulu’nu arıyor! Gelin görümce canlı yayında kapıştı: Karısı yüzünden…

Esrarengiz olay 13 Aralık'ta Adana'nın Kozan İlçesi'nde yaşandı. Evden çıkan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'ndan bir daha haber alınamadı. Ailesi önce polise giderek kayıp başvurusu yaptı.

Müge Anlı Mustafa Hakkulu’nu arıyor! Gelin görümce canlı yayında kapıştı: Karısı yüzünden…

Sonra da Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çaldı. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan anne Zühre Hakkulu, "Karısıyla sorunlar yaşıyordu.

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Müge Anlı Mustafa Hakkulu’nu arıyor! Gelin görümce canlı yayında kapıştı: Karısı yüzünden…

O gün çiçek alıp barışmak istemiş ama gelinim kabul etmemiş. Ne olur gel oğlum evlatların ağlıyor" ifadelerini kullandı. Bugünkü canlı yayında ise gergin anlar yaşandı.

Müge Anlı Mustafa Hakkulu’nu arıyor! Gelin görümce canlı yayında kapıştı: Karısı yüzünden…

Kayıp adamın kardeşi Seher, "Neden gidip gidip abimin yanına dönüyorsun sen neden? Paran bitiyor. Geri gelip abimin yanına dönüyorsun. Abim bütün pisliklerini kapattı. Senin yüzünden bizimle arasını açtı.

Müge Anlı Mustafa Hakkulu’nu arıyor! Gelin görümce canlı yayında kapıştı: Karısı yüzünden…

İlk evlendikleri zamanlarda muhtarın oğluna kaçmıştı. Muhtar getirdi teslim etti. Sürekli gidiyordu. Arasın muhtar bağlansın.

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