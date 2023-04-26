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Haberler Yaşam Müge Anlı şaştı kaldı: Ben terazi erkeğiyim hiç kibar olamam!
Giriş Tarihi: 26.04.2023 13:59 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 13:59

Müge Anlı şaştı kaldı: Ben terazi erkeğiyim hiç kibar olamam!

Balıkesir'de yaşayan Güler Kahraman, 1 yıldır kayıp olan, 30 yıllık eşi Serdar Kahraman'ı (48), bulmak için geçtiğimiz gün Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çağrıda bulunmuştu. Yayının ardından bulunan Serdar Kahraman, dün stüdyoda canlı yayına katıldı. Bugünkü programa da katılan çift, stüdyoda yine ortalığı karıştırdı. Serdar Bey'in, "Terazi erkeğiyim hiç kibar değilim. Onu istemiyorum" sözlerine Müge Anlı şaştı kaldı. İşte haberin ayrıntıları...

Müge Anlı şaştı kaldı: Ben terazi erkeğiyim hiç kibar olamam!

Yayının başlamasının ardından Müge Anlı, Serdar Kahraman'a, 'Sana Güler Teyzenin bir teklifi var, burdan gidip güzel bir yemek yiyeceksiniz' der demez Serdar Bey 'Ben ömür boyu aç gezerim de onunla yemeğe gitmem' diyerek bu teklifi reddetti.

Müge Anlı şaştı kaldı: Ben terazi erkeğiyim hiç kibar olamam!

'30 YILDIR ZEHİR YEDİRİYOR'

Sözlerine devam eden Kahraman, '30 yıldır bana zehir yediriyor, şimdi yemek yesek ne olacak?' dedi.

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Müge Anlı şaştı kaldı: Ben terazi erkeğiyim hiç kibar olamam!

Eşinin sözleri üzerine Güler Kahraman, 'Değişeceğim, yemeğe gidelim' diyerek yanıt verdi.

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Müge Anlı şaştı kaldı: Ben terazi erkeğiyim hiç kibar olamam!

'YEMEĞE GİDECEKSEN YOLUN ORADA'

Eşi Güler Hanım'ın ardından konuşan Serdar Bey, 'Yemeğe gideceksen yolun orada. Ben dünden beri poğaça, simitle duruyorum. Sen otelde kaldın. Yemekten sonra ne olacak, yine dayak yine cinayet' diye konuştu.

Müge Anlı şaştı kaldı: Ben terazi erkeğiyim hiç kibar olamam!

'EV SÜPÜRGESİYLE BENİ DÖVDÜ'

Eşi Güler Kahraman'dan şiddet gördüğünü de iddia eden Serdar Kahraman, 'Arabadan indirdi, oğlanla birlikte şiddet uyguladılar. Ev süpürgesi var ya bildiğiniz, beni onunla dövdü. 30 yıldır bu çektiğim artık yeter' dedi.

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