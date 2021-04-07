Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Müge Anlı Süleyman Eken'i uzun süre aramıştı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 07.04.2021 15:42 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 17:07

'i uzun süre aramıştı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Antalya'da kan donduran vahşet…Geçen yıl ocak ayından bu yana kayıp olan Süleyman Eken'in (54) öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet zanlıları; Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşlerin, Eken'i öldürdükten sonra parçaladıkları cesedini, annelerinin evinin bahçesindeki foseptiğe attıkları anlaşıldı. Eken, bir dönem Müge Anlı ile Tatlı Sert'e de konu olmuştu. İşte tüyler ürperten cinayetin detayları

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Müge Anlı Süleyman Eken'i uzun süre aramıştı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde oturan 'den haber alamayan Diyarbakır'daki annesi Sultan Akan, geçen yıl 9 Ocak günü polise kayıp başvurusunda bulundu.

Müge Anlı Süleyman Eken'i uzun süre aramıştı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Sultan Akan'ın oğluyla en son 8 Ocak'ta görüştüğünü bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, Eken'in yalnız yaşadığı evde inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında 'e ait bir ize rastlanmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Müge Anlı Süleyman Eken'i uzun süre aramıştı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı!

POLİS 300 YERİ KAZDI

Dosyanın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne devredilmesi üzerine olayı araştırmak üzere özel ekip kuruldu. Ekipler, 'in en son Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler ile görüştüğünü belirledi. Yapılan teknik inceleme sonucu Yılmaz kardeşlerin, Eken'in kaybolduğu tarihte Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi civarında olduğu saptandı. Eken'in öldürülmüş olabileceğini değerlendiren ekipler, iş makineleriyle bölgedeki ormanlık alanda 300 ayrı yeri kazdı.

Antalya'da kan donduran cinayet! Cesedi parçalayıp, foseptiğe atmışlar | Video

Müge Anlı Süleyman Eken'i uzun süre aramıştı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı!

PARÇALAYIP, FOSEPTİĞE ATMIŞLAR

Ekipler bugün de Yılmaz kardeşlerin Döşemealtı'nda oturan annelerinin evine gitti. Çevrede inceleme yapan ekipler, bahçedeki foseptikte 'in cesedini buldu. Cesedin, parçalanarak fosseptiğe atıldığı belirlendi.

Müge Anlı Süleyman Eken'i uzun süre aramıştı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Yaşanan bu gelişme üzerine gözaltına alınan Yılmaz kardeşler, cinayeti itiraf etti.

SON DAKİKA