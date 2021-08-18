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Haberler Yaşam Müge Anlı tatilde de buldu! Güzel haberler Instagram’da duyuruldu!
Giriş Tarihi: 18.08.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 11:06

Müge Anlı tatilde de buldu! Güzel haberler Instagram’da duyuruldu!

Müge Anlı, tarafından oluşturulan Sevgi İzi Projesi tatil döneminde 34 kişiyi daha buldu. Sevilen sunucu Müge Anlı güzel haberleri Instagram hesabından duyurdu

Ceyhan TORLAK
Müge Anlı tatilde de buldu! Güzel haberler Instagram’da duyuruldu!

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi'nde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yolunu kaybeden konuşma engelli bir vatandaşı buldu.

Müge Anlı tatilde de buldu! Güzel haberler Instagram’da duyuruldu!

Üzerinden kimlik çıkmayan engelli vatandaşın kolunda bulunan beş haneli dövmeden yola çıkan ekipleri ATV'nin fenomen ismi Müge Anlı tarafından oluşturulan "Sevgi İzi Projesi" kapsamında sorgu yaptı.

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Müge Anlı tatilde de buldu! Güzel haberler Instagram’da duyuruldu!

Osman Ayhan (61) olduğu belirlenen engelli vatandaşın ailesine durum haber verildi. Jandarma ekipleri, kayıtları incelenerek Osman Ayhan'ın kız kardeşine ulaştı.

Müge Anlı tatilde de buldu! Güzel haberler Instagram’da duyuruldu!

Yapılan görüşmede Ayhan'ın kız kardeşi S.I., Karabağlar ilçesinde ikamet ettiklerini, ağabeyinin 16 Ağustos tarihinde kaybolduğunu, gidebileceğini düşündükleri her yere bakmalarına rağmen bulamadıklarını söylediği öğrenildi.

Müge Anlı tatilde de buldu! Güzel haberler Instagram’da duyuruldu!

Jandarma ekipleri tarafından bulunan engelli vatandaş Osman Ayhan, kız kardeşi S.I.'ya Urla İlçe Jandarma Komutanlığında teslim edildi.

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