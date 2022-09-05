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Haberler Yaşam Dj Gezgin cinayetinde son dakika: Müge Anlı Tatlı Sert'te Fatma Karadağ'ın ev sahibi konuştu ortalık karıştı: "Kardeşimi öldürdü sonra da..."
Giriş Tarihi: 05.09.2022 14:42 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 15:23

Dj Gezgin cinayetinde son dakika: Müge Anlı Tatlı Sert'te Fatma Karadağ'ın ev sahibi konuştu ortalık karıştı: "Kardeşimi öldürdü sonra da..."

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir kez daha DJ Gezgin cinayeti ele alındı. DJ Gezgin cinayetinde Fatma Karadağ ve cinayetle suçladığı sevgilisi Cemal Durmaz Müge Anlı Tatlı Sert canlı yayınında yüzleşti, ikili iddialara yanıt verdi. Canlı yayına bağlanan Fatma Karadağ'ın ev sahibinin açıklamaları ise stüdyodaki herkesi şaşkına çevirdi, kafadaki soru işaretlerini ikiye katladı. İşte Müge Anlı Tatlı Sert'te gündeme gelen DJ Gezgin cinayetiyle ilgili son dakika haberinin detayları...

Dj Gezgin cinayetinde son dakika: Müge Anlı Tatlı Sert’te Fatma Karadağ’ın ev sahibi konuştu ortalık karıştı: Kardeşimi öldürdü sonra da...

DJ GEZGİN CİNAYETİNDE SON DAKİKA: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen DJ Gezgin (Mehmet Karahan) cinayetinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Dj Gezgin cinayetinde son dakika: Müge Anlı Tatlı Sert’te Fatma Karadağ’ın ev sahibi konuştu ortalık karıştı: Kardeşimi öldürdü sonra da...

Manisa'da yaşayan DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan, 5 yıl önce Manisa'da sırra kadem basmıştı.

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Dj Gezgin cinayetinde son dakika: Müge Anlı Tatlı Sert’te Fatma Karadağ’ın ev sahibi konuştu ortalık karıştı: Kardeşimi öldürdü sonra da...

Mehmet'in kardeşi Fatma Karadağ ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yayına katılarak cinayetin aydınlatılmasını istedi.

Dj Gezgin cinayetinde son dakika: Müge Anlı Tatlı Sert’te Fatma Karadağ’ın ev sahibi konuştu ortalık karıştı: Kardeşimi öldürdü sonra da...

Kardeşini sevgilisi Cemal Durmaz'ın öldürdüğünü açıkladı. Ancak sır olay aydınlatılamadı.

Son Dakika: Müge Anlı'da DJ Gezgin itirafı! Fatma Karadağ'ın ev sahibi konuştu: "Kardeşimi öldürüp, halıya sarıp..." | Video

Dj Gezgin cinayetinde son dakika: Müge Anlı Tatlı Sert’te Fatma Karadağ’ın ev sahibi konuştu ortalık karıştı: Kardeşimi öldürdü sonra da...

SON DAKİKA: FATMA KARADAĞ VE CEMAL DURMAZ MÜGE ANLI TATLI SERT'TE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Müge Anlı Tatlı Sert programında, Fatma Karadağ ve suçladığı eski sevgilisi Cemal Durmaz karşı karşıya geldi.

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