Haberler Yaşam Dj Gezgin cinayetinde son dakika: Müge Anlı Tatlı Sert'te Fatma Karadağ'ın ev sahibi konuştu ortalık karıştı: "Kardeşimi öldürdü sonra da..."

Giriş Tarihi: 05.09.2022 14:42 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 15:23

Dj Gezgin cinayetinde son dakika: Müge Anlı Tatlı Sert'te Fatma Karadağ'ın ev sahibi konuştu ortalık karıştı: "Kardeşimi öldürdü sonra da..."

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir kez daha DJ Gezgin cinayeti ele alındı. DJ Gezgin cinayetinde Fatma Karadağ ve cinayetle suçladığı sevgilisi Cemal Durmaz Müge Anlı Tatlı Sert canlı yayınında yüzleşti, ikili iddialara yanıt verdi. Canlı yayına bağlanan Fatma Karadağ'ın ev sahibinin açıklamaları ise stüdyodaki herkesi şaşkına çevirdi, kafadaki soru işaretlerini ikiye katladı. İşte Müge Anlı Tatlı Sert'te gündeme gelen DJ Gezgin cinayetiyle ilgili son dakika haberinin detayları...