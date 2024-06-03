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Müge Anlı tek tek anlattı: Sapık Selahattin seri tecavüzcü çıktı! Öz çocuklarını da istismar etmiş!
Giriş Tarihi: 03.06.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
12:25
Müge Anlı tek tek anlattı: Sapık Selahattin seri tecavüzcü çıktı! Öz çocuklarını da istismar etmiş!
Müge Anlı, bugünkü canlı yayında sapık Selahattin Yalnız'ın yaptığı iğrençlikleri tek tek anlattı. Üvey kızı ile kızının 2 arkadaşına yıllarca cinsel istismarda bulunan Selahattin Yalnız'ın Avustralya'da birçok kez evlendiği ve 11 çocuğu olduğu ortaya çıktı. Yalnız'ın, komşularının kızına da tecavüz ettiği ve doğan bebeğin bir doktora evlatlık olarak verildiği anlaşıldı. Sapık Selahattin Yalnız'ın dayısı ise canlı yayına telefonla bağlandı. Selahattin'in öz çocuklarına da cinsel istismarda bulunduğunu anlattı