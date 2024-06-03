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Haberler Yaşam Müge Anlı tek tek anlattı: Selahattin seri tecavüzcü çıktı! Öz çocuklarına da...
Giriş Tarihi: 03.06.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 15:43

Müge Anlı tek tek anlattı: Selahattin seri tecavüzcü çıktı! Öz çocuklarına da...

Müge Anlı, bugünkü canlı yayında sapık Selahattin Yalnız'ın yaptığı iğrençlikleri tek tek anlattı. Üvey kızı ile kızının 2 arkadaşına yıllarca cinsel istismarda bulunan Selahattin Yalnız'ın Avustralya'da birçok kez evlendiği ve 11 çocuğu olduğu ortaya çıktı. Yalnız'ın, komşularının kızına da tecavüz ettiği ve doğan bebeğin bir doktora evlatlık olarak verildiği anlaşıldı. Sapık Selahattin Yalnız'ın dayısı ise canlı yayına telefonla bağlandı. Selahattin'in öz çocuklarına da cinsel istismarda bulunduğunu anlattı...

Müge Anlı tek tek anlattı: Selahattin seri tecavüzcü çıktı! Öz çocuklarına da...

Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı tecavüz skandalında yeni detaylara ulaşıldı. Müge Anlı, bugünkü canlı yayında sapık Selahattin Yalnız'ın tutuklandığını açıkladı. Savcılık ifadesinin tam 5 saat sürdüğünü belirten Anlı şu bilgileri paylaştı:

Müge Anlı tek tek anlattı: Selahattin seri tecavüzcü çıktı! Öz çocuklarına da...

ANNE: GÖRDÜM AMA SESİMİ ÇIKARAMAZDIM
Savcı Selahattin'i cinsel istismar, anneyi de suça iştirak suçlamasıyla mahkemeye sevk etti. Anne Fitnat, "Kızların yaşadıklarını ben gördüm ama sesimi çıkaramazdım. Selahattin önce benim, sonra kızımın kocasıydı" demiş. Fitnat serbest bırakıldı. O da biraz tartışmalara yol açtı.

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Müge Anlı tek tek anlattı: Selahattin seri tecavüzcü çıktı! Öz çocuklarına da...

Anne stüdyomuzda olacak seninle görüşmek istiyor Figen. Derdini anlatmak istiyor. Gizem, savcımızın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Muğla İl müdürlüğünce koruma altına alındı.

Müge Anlı tek tek anlattı: Selahattin seri tecavüzcü çıktı! Öz çocuklarına da...

SAPIK SELAHATTİN'İN 11 ÇOCUĞU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Selahattin tutuklandı. Mahkemede yaptıklarını inkar etmiş. Selahattin ile ilgili size bambaşka bir şey anlatacağım. Meğerse Avustralya'ya gitmiş bu. Bir sürü de çocuğu var bu adamın. Bizim saydığımız 11 tane. 3 tane mi 4 tane mi ne karısından. Gayrimeşru çocuğu var onu vermişler yurda.

Müge Anlı'da gündeme gelen sapık üvey baba Selahattin Yalnız'ın 11 çocuğu olduğu ortaya çıktı! | Video

Müge Anlı tek tek anlattı: Selahattin seri tecavüzcü çıktı! Öz çocuklarına da...

MÜGE ANLI "AVUSTRALYA'YA GİTMİŞ ORALARI DA KARIŞTIRMIŞ"
Dün Avustralya'dan bizi aradılar. Adama bak bir de kalkmış Avustralya'ya da gitmiş. Bizim babamız Fatih'ten Taksim'e gidemez. Avustralya'ya gitmiş Bir de oraları da karıştırmış oralardan sınır dışı edilmiş.

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