Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
11:22
MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezona ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?
ATV'nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı yeni sezon tarihi merakla bekleniyor. Başarılı gazeteci ve sunucu Müge Anlı esrarengiz olayları çözmeye çalışırken, kayıpları bulacak ve çözüme kavuşmayan olayların perde arkasını araştıracak. Her sezonda olduğu gibi bilim insanları, avukatlar ve emniyet teşkilatı başarılı sunucuyla iş birliği yapacak. Bu sezon da izleyicileri ekrana kilitleyecek programın yeni sezon tarihi netleşti. Peki, 2024 Müge Anlı yeni sezonu ne zaman başlayacak?