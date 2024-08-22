MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezona ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?

Müge Anlı yeni sezonu merakla beklenirken izleyiciler tarihi araştırmaya başladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Haziran Cuma günü sezon finali oldu. Programın eylül ayında yeni sezona başlaması beklenirken açıklama geldi ve tarih belli oldu. İşte, Müge Anlı yeni sezon tarihi