Giriş Tarihi: 12.08.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
15:31
MÜGE ANLI YENİ SEZON TARİHİ: Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak, hangi tarihte?
ATV ekranlarının reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezona ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Başarılı gazeteci ve sunucu Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen programda birbirinden gizemli olaylar, faili meçhul cinayetler aydınlatılıyor. Geçtiğimiz sezonu 28 Haziran Cuma günü sonlanan programın yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, 2024 Müge Anlı yeni sezonu ne zaman başlayacak?