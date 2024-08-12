MÜGE ANLI YENİ SEZON TARİHİ: Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak, hangi tarihte?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi araştırılmaya başladı. Kayıpların bulunduğu, çözüme kavuşmamış olayların çözüldüğü, cinayetlerin aydınlatıldığı programın yeni sezonu için geri sayım başladı. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu ne zaman?