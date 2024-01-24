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Müge Anlı’da Ali Diken’i öldürdüğünü itiraf etmişti! İkinci ceset baldızı çıktı
Giriş Tarihi: 24.01.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
22:31
Müge Anlı’da Ali Diken’i öldürdüğünü itiraf etmişti! İkinci ceset baldızı çıktı
ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Müge Anlı'da bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Türkiye, Müge Anlı'nın programında açıklanan cinayet itirafıyla sarsıldı. Antalya'da yaşayan ve 36 gündür kayıp olan Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil ise Diken'in en yakın arkadaşıydı. Ali Diken'in cinayete kurban gidip gömüldüğü topraktan çıkarılmasının ardından cinayet şüphelisinin ifadeleri sonrası aynı bölgenin yaklaşık 30 metre uzağında battaniyeye sarılı 26 yaşında kadın cesedi bulundu. Cesedin Ali Diken'i öldüren Zeynel Boyacı'nın baldızı olduğu öğrenildi. İşte Müge Anlı'da ortaya çıkan cinayetin detayları!