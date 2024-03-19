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Müge Anlı’da anlattı: Annem damadı ile kaçtı! Senin veremediğin mutluluğu annen verdi!
Giriş Tarihi: 19.03.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
14:55
Müge Anlı’da anlattı: Annem damadı ile kaçtı! Senin veremediğin mutluluğu annen verdi!
Müge Anlı'da milyonları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Nehir isimli genç kız, annesinin müstakbel kocası ile kaçtığını anlattı. Genç kız, "Selahattin beni arayıp, 'Biz birbirimizi seviyoruz. Senin veremediğin ilgiliyi, mutluluğu, annen verdi' dedi" ifadelerini kullandı. O anlar canlı yayına böyle yansıdı. İşte kayınvalide damat olayının detayları