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Haberler Yaşam Müge Anlı’da anlattı: Annem damadı ile kaçtı! Senin veremediğin mutluluğu annen verdi!
Giriş Tarihi: 19.03.2024 14:39 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 14:55

Müge Anlı’da anlattı: Annem damadı ile kaçtı! Senin veremediğin mutluluğu annen verdi!

Müge Anlı'da milyonları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Nehir isimli genç kız, annesinin müstakbel kocası ile kaçtığını anlattı. Genç kız, "Selahattin beni arayıp, 'Biz birbirimizi seviyoruz. Senin veremediğin ilgiliyi, mutluluğu, annen verdi' dedi" ifadelerini kullandı. O anlar canlı yayına böyle yansıdı. İşte kayınvalide damat olayının detayları

Müge Anlı’da anlattı: Annem damadı ile kaçtı! Senin veremediğin mutluluğu annen verdi!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine inanılmaz bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Nehir ile babası Savaş canlı yayına katıldı. Nehir, 24 yaşındaki sevgilisi Selahattin ile annesi Şirin'in kaçtığını anlattı.

Müge Anlı’da anlattı: Annem damadı ile kaçtı! Senin veremediğin mutluluğu annen verdi!

Sevgilisinden hamile kaldığını, yaşı tutmadığı için resmi nikah kıyamadıklarını belirten Nehir, "Kocam annemin yanında beni döverdi. Kötü davranırdı.

İddiaların odağındaki isim Müge Anlı'da! "Müstakbel kayınvalidem ile kaçmadım sadece yardımcı oldum!'" | Video

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Müge Anlı’da anlattı: Annem damadı ile kaçtı! Senin veremediğin mutluluğu annen verdi!

Bunlar kaçtıkları gün beni aradılar konuştular. Kocam, 'Ben onu sevdim, o da beni sevdi. Biz karşılıklı sevdik birbirimizi' dedi.

Müge Anlı’da anlattı: Annem damadı ile kaçtı! Senin veremediğin mutluluğu annen verdi!

'Senin vermediğin sevgiyi, ilgiyi, mutluluğu annen verdi. Sen annenin tırnağı olamazsın. Allah mutluluğumuzu bozmasın' dedi.

Müge Anlı’da anlattı: Annem damadı ile kaçtı! Senin veremediğin mutluluğu annen verdi!

Çocuğum için biriktirdiğim altınları da çaldılar. Onlar yüzünden yaşayan ölüye döndüm" diye konuştu.

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