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Müge Anlı'da aranan Eşme Akıncı ahırda bulunmuştu: Kaybolduğu gece güvenlik kamerasındaki kişi kim ?
Giriş Tarihi: 17.05.2023 13:00
Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
14:04
Müge Anlı'da aranan Eşme Akıncı ahırda bulunmuştu: Kaybolduğu gece güvenlik kamerasındaki kişi kim ?
Milyonları hayrete düşüren olay Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanmıştı. 3 Mayıs gecesi kaybolan Eşme Akıncı, 13 gün sonra ahırda sağ olarak bulunmuştu. Bugünkü canlı yayında Eşme Akıncı ve anne Dursun Akıncı gözyaşları içinde birbirlerine sarıldı. Esrarengiz olayda sır perdesi aralanmaya devam ederken ortaya çarpıcı bir görüntü çıktı. Eşme'nin kaybolduğu gece güvenlik kamerasındaki kişi kim ? İşte haberin detayları...