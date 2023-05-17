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Haberler Yaşam Müge Anlı'da aranan Eşme Akıncı samanlıkta bulundu: Meğer bacanaklar tuvaletten dönerken...
Giriş Tarihi: 17.05.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 09:21

Müge Anlı'da aranan Eşme Akıncı samanlıkta bulundu: Meğer bacanaklar tuvaletten dönerken...

Müge Anlı'da aranan Eşme Akıncı13 gün sonra samanlıkta bulundu. Şok geçirdiği için konuşamayan Eşme Akıncı hastaneye kaldırıldı. Esrarengiz olayda adı geçen bacanaklar ise gözaltına alındı. İşte milyonları şaşkına çeviren olayın detayları

Müge Anlı’da aranan Eşme Akıncı samanlıkta bulundu: Meğer bacanaklar tuvaletten dönerken...

Türkiye Müge Anlı'daki Eşme Akıncı olayını konuşuyor. 52 yaşındaki Eşme Akıncı, 3 Mayıs'ta evden ayrıldı.

Müge Anlı’da aranan Eşme Akıncı samanlıkta bulundu: Meğer bacanaklar tuvaletten dönerken...

Ancak bir daha da kendisine ulaşılamadı. Kayıp kadının ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı.

Kayıp Eşmi Akıncı, bulundu! İsmini verdiği kişi Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı | Video

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Müge Anlı’da aranan Eşme Akıncı samanlıkta bulundu: Meğer bacanaklar tuvaletten dönerken...

Anlı ve ekibi esrarengiz olayı aydınlatmak ve kayıp kadına ulaşmak için çalışma başlattı.

Müge Anlı’da aranan Eşme Akıncı samanlıkta bulundu: Meğer bacanaklar tuvaletten dönerken...

EŞME AKINCI BULUNDU
13 gündür her yerde aranan kadının bugün bir samanlıkta bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Kayıp Eşmi Akıncı 13 gün sonra samanlıkta bulundu | Video

Müge Anlı’da aranan Eşme Akıncı samanlıkta bulundu: Meğer bacanaklar tuvaletten dönerken...

Bulunduğunda şok geçirdiği için konuşamayan kadın, ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

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