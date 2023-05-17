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Müge Anlı'da aranan Eşme Akıncı samanlıkta bulundu: Meğer bacanaklar tuvaletten dönerken...
Giriş Tarihi: 17.05.2023 09:18
Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
09:21
Müge Anlı'da aranan Eşme Akıncı samanlıkta bulundu: Meğer bacanaklar tuvaletten dönerken...
Müge Anlı'da aranan Eşme Akıncı13 gün sonra samanlıkta bulundu. Şok geçirdiği için konuşamayan Eşme Akıncı hastaneye kaldırıldı. Esrarengiz olayda adı geçen bacanaklar ise gözaltına alındı. İşte milyonları şaşkına çeviren olayın detayları