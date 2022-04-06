Haberler Yaşam Müge Anlı’da aranan İTÜ’lü Hamit Egemen ormanda ölü bulundu!

Giriş Tarihi: 06.04.2022 15:56 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 16:07

Müge Anlı’da aranan İTÜ’lü Hamit Egemen ormanda ölü bulundu!

İTÜ'lü Hamit Egemen, bir süre önce sırra kadem bastı. Ailesi, Müge Anlı'ya başvurarak yardım çağrısı yaptı. Ancak bugün acı haber alındı. Ormanlık alanda talihsiz gencin cesedine ulaşıldı. Ekipler sır olayı aydınlatmak için düğmeye bastı…