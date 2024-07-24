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Müge Anlı'da aranıyordu! Cesedi 40 gün sonra ormanda bulundu
Giriş Tarihi: 24.07.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
09:30
Müge Anlı'da aranıyordu! Cesedi 40 gün sonra ormanda bulundu
İstanbul Sultangazi'de çevredekilerin kötü koku ihbarına giden polis ekipleri bir erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde cesedin 40 gündür kendisinden haber alınamayan 28 yaşındaki Ahmet Topuz'a ait olduğu ortaya çıktı. Topuz'un ailesi Atv'de yayınlanan Müge Anlı programına başvurarak yardım istemişti. Ahmet Topuz'un kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak.