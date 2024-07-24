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Haberler Yaşam Müge Anlı'da aranıyordu! Cesedi 40 gün sonra ormanda bulundu
Giriş Tarihi: 24.07.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 09:30

Müge Anlı'da aranıyordu! Cesedi 40 gün sonra ormanda bulundu

İstanbul Sultangazi'de çevredekilerin kötü koku ihbarına giden polis ekipleri bir erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde cesedin 40 gündür kendisinden haber alınamayan 28 yaşındaki Ahmet Topuz'a ait olduğu ortaya çıktı. Topuz'un ailesi Atv'de yayınlanan Müge Anlı programına başvurarak yardım istemişti. Ahmet Topuz'un kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

Yunus Emre KAVAK
Müge Anlı’da aranıyordu! Cesedi 40 gün sonra ormanda bulundu

Olay, Sultangazi, Cebeci Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Müge Anlı’da aranıyordu! Cesedi 40 gün sonra ormanda bulundu

Olay yerine gelen polis ekipleri hassas burunlu kadavra arama köpeği Zeyna ile bir süre orman içinde arama yaptı.

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Müge Anlı’da aranıyordu! Cesedi 40 gün sonra ormanda bulundu

Aramalar sonucu polis ve sağlık ekipleri ağaçlık alanda erkek cesedi ile karşılaştı.

Müge Anlı’da aranıyordu! Cesedi 40 gün sonra ormanda bulundu

Polis ekiplerinin olay yerinde detaylı incelemesinin ardından cesedin Ahmet Topuz'a ait olduğu belirlendi.

Müge Anlı’da aranıyordu! Cesedi 40 gün sonra ormanda bulundu

Topuz'un cansız bedeni incelemelerin ardından cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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