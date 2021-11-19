Müge Anlı’da aranıyordu! Türkiye’nin konuştuğu Yörük kızı Müslüme için seferberlik başlatıldı

Türkiye, Müge Anlı'da aranan Yörük kızıMüslüme'nin durumunu merak ediyor. Mersin'de 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal, sır bir şeklide ortadan kayboldu. Arama çalışmalarına 9. günde de devam ediliyor. Sır olayla ilgili bir iddia ortaya atıldı "Biri almış götürmüş olabilir..." Yörük ailenin kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Ormanlık alanların yanı sıra dere yatağında yapılan arama çalışmalarının yanı sıra kör noktalarda uçurum kenarlarında kalan yerler de arandı.