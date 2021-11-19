Müge Anlı’da aranıyordu! Türkiye’nin konuştuğu Yörük kızı Müslüme için seferberlik başlatıldı

Yörük kızı Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarına devam ediliyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı programında şok bir iddia ortaya atıldı: Biri almış götürmüş olabilir... Olay 10 Kasım'da Mersin'de meydana geldi.