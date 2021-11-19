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Haberler Yaşam Müge Anlı'da aranıyordu! Türkiye'nin konuştuğu Yörük kızı Müslüme için seferberlik başlatıldı
Giriş Tarihi: 19.11.2021 08:15 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 08:16

Müge Anlı'da aranıyordu! Türkiye'nin konuştuğu Yörük kızı Müslüme için seferberlik başlatıldı

Türkiye, Müge Anlı'da aranan Yörük kızı Müslüme'nin durumunu merak ediyor. Mersin'de 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal, sır bir şeklide ortadan kayboldu. Arama çalışmalarına 9. günde de devam ediliyor. Sır olayla ilgili bir iddia ortaya atıldı "Biri almış götürmüş olabilir..." Yörük ailenin kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Ormanlık alanların yanı sıra dere yatağında yapılan arama çalışmalarının yanı sıra kör noktalarda uçurum kenarlarında kalan yerler de arandı.

SABAH İNTERNET
Müge Anlı’da aranıyordu! Türkiye’nin konuştuğu Yörük kızı Müslüme için seferberlik başlatıldı

SON DAKİKA: MÜGE ANLI'DA ARANIYORDU! TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU YÖRÜK KIZI MÜSLÜME OLAYINDA FLAŞ GELİŞME: BİRİ ALMIŞ GÖTÜRMÜŞ...

Müge Anlı’da aranıyordu! Türkiye’nin konuştuğu Yörük kızı Müslüme için seferberlik başlatıldı

Yörük kızı Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarına devam ediliyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı programında şok bir iddia ortaya atıldı: Biri almış götürmüş olabilir... Olay 10 Kasım'da Mersin'de meydana geldi.

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Müge Anlı’da aranıyordu! Türkiye’nin konuştuğu Yörük kızı Müslüme için seferberlik başlatıldı

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti.

Müge Anlı’da aranıyordu! Türkiye’nin konuştuğu Yörük kızı Müslüme için seferberlik başlatıldı

Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

Müge Anlı’da aranıyordu! Türkiye’nin konuştuğu Yörük kızı Müslüme için seferberlik başlatıldı

İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, 20 kilometrelik alandan fazla bölgeyi tek tek tarıyor.

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