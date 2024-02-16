Müge Anlı’da bebeğine kardeşim diyen anne konuştu! Hüseyin kimin kocası?

Müge Anlı ise genç kadına kısa sürede ulaştı. Yapılan araştırmalar sonucunda Erva Ünal'ın Konya'ya olduğu ortaya çıktı. Dünkü yayına telefonla bağlanan genç kadın, bebeği için 'O benim çocuğum değil, kardeşim. Hüseyin'in eşi de ben değilim' diyerek herkesi şaşırttı.