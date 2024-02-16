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Müge Anlı’da bebeğine kardeşim diyen anne konuştu! Hüseyin kimin kocası?
Giriş Tarihi: 16.02.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
11:54
Müge Anlı’da bebeğine kardeşim diyen anne konuştu! Hüseyin kimin kocası?
Müge Anlı, çocuğu ile birlikte Almanya'dan Konya'ya kaçan Erva Nur Ünal'a ulaştı. Canlı yayında çocuğunu babasına teslim eden kadının sözleri milyonları şaşkına uğrattı: "Bu benim bebeğim değil kardeşim. Hüseyin'in eşi ben değilim. Hüseyin kuzenim, annem de teyzem." O anlar canlı yayına böyle yansıdı