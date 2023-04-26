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Haberler Yaşam Müge Anlı'da canlı yayında inanılmaz olay: Eve dönmeyen kocasının yüzüne tükürdü!
Giriş Tarihi: 26.04.2023 16:43 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 16:44

Müge Anlı'da canlı yayında inanılmaz olay: Eve dönmeyen kocasının yüzüne tükürdü!

Balıkesir'de yaşayan Güler Kahraman, 1 yıldır kayıp olan, 30 yıllık eşi Serdar Kahraman'ı (48), bulmak için geçtiğimiz gün Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çağrıda bulunmuştu. Yayının ardından bulunan Serdar Kahraman, dün stüdyoda canlı yayına katıldı. Bugünkü programa da katılan çift, stüdyoda yine ortalığı karıştırdı. Serdar Bey'in, "Terazi erkeğiyim hiç kibar değilim. Onu istemiyorum" sözlerine Müge Anlı şaştı kaldı. İşte haberin detayları

Müge Anlı’da canlı yayında inanılmaz olay: Eve dönmeyen kocasının yüzüne tükürdü!

Yayının başlamasının ardından Müge Anlı, Serdar Kahraman'a, 'Sana Güler Teyzenin bir teklifi var, burdan gidip güzel bir yemek yiyeceksiniz' der demez Serdar Bey 'Ben ömür boyu aç gezerim de onunla yemeğe gitmem' diyerek bu teklifi reddetti.

Müge Anlı’da canlı yayında inanılmaz olay: Eve dönmeyen kocasının yüzüne tükürdü!

'30 YILDIR ZEHİR YEDİRİYOR'

Sözlerine devam eden Kahraman, '30 yıldır bana zehir yediriyor, şimdi yemek yesek ne olacak?' dedi.

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Müge Anlı’da canlı yayında inanılmaz olay: Eve dönmeyen kocasının yüzüne tükürdü!

Eşinin sözleri üzerine Güler Kahraman, 'Değişeceğim, yemeğe gidelim' diyerek yanıt verdi.

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Müge Anlı’da canlı yayında inanılmaz olay: Eve dönmeyen kocasının yüzüne tükürdü!

'YEMEĞE GİDECEKSEN YOLUN ORADA'

Eşi Güler Hanım'ın ardından konuşan Serdar Bey, 'Yemeğe gideceksen yolun orada. Ben dünden beri poğaça, simitle duruyorum. Sen otelde kaldın. Yemekten sonra ne olacak, yine dayak yine cinayet' diye konuştu.

Müge Anlı’da canlı yayında inanılmaz olay: Eve dönmeyen kocasının yüzüne tükürdü!

'EV SÜPÜRGESİYLE BENİ DÖVDÜ'

Eşi Güler Kahraman'dan şiddet gördüğünü de iddia eden Serdar Kahraman, 'Arabadan indirdi, oğlanla birlikte şiddet uyguladılar. Ev süpürgesi var ya bildiğiniz, beni onunla dövdü. 30 yıldır bu çektiğim artık yeter' dedi.

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