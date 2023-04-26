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Müge Anlı'da canlı yayında inanılmaz olay: Eve dönmeyen kocasının yüzüne tükürdü!
Giriş Tarihi: 26.04.2023 16:43
Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
16:44
Müge Anlı'da canlı yayında inanılmaz olay: Eve dönmeyen kocasının yüzüne tükürdü!
Balıkesir'de yaşayan Güler Kahraman, 1 yıldır kayıp olan, 30 yıllık eşi Serdar Kahraman'ı (48), bulmak için geçtiğimiz gün Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çağrıda bulunmuştu. Yayının ardından bulunan Serdar Kahraman, dün stüdyoda canlı yayına katıldı. Bugünkü programa da katılan çift, stüdyoda yine ortalığı karıştırdı. Serdar Bey'in, "Terazi erkeğiyim hiç kibar değilim. Onu istemiyorum" sözlerine Müge Anlı şaştı kaldı. İşte haberin detayları