Müge Anlı’da Cengiz Karademir’in sır ölümünde çarpıcı gelişme: Canlı yayında gözaltına alındılar!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dünkü yayınında; Karademir çiftinin kızı Naime, "Annem bana babanın yemeğine ilaç at, o uyuduktan sonra biz onu boğarken sen de bacaklarına bastıracaksın çırpınmasını engelleyeceksin dedi. Ben o gün ağladım bunu kabul etmedim.