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Giriş Tarihi: 25.09.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 13:38

Müge Anlı’da Cengiz Karademir’in sır ölümünde çarpıcı gelişme: Şok itiraflarda bulunan Naime Karademir ve kardeşleri canlı yayında gözaltına alındı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü yayınında da Cengiz Karademir'in şüpheli ölümü gündeme alındı. Gaziantep'te esrarengiz şekilde ölen Karademir'in çocukları babalarının kanının yerde kalmasını istemediklerini anlatmıştı. Son olarak Cengiz Karademir'in kızı canlı yayında çarpıcı bir iddia ortaya attı. "Ben babamın çayına ilaç attım, Annemin sevgilisi de babamı boğarak öldürdü" ifadelerini kullandı. Dün programda şok itiraflarda bulunan Naime Karademir, ve kardeşleri bugün canlı yayında gözaltına alındı. İşte haberin detayları…

Müge Anlı’da Cengiz Karademir’in sır ölümünde çarpıcı gelişme: Şok itiraflarda bulunan Naime Karademir ve kardeşleri canlı yayında gözaltına alındı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yanında Cengiz Kandemir'in ölümü ele alındı. 47 yaşındaki 5 çocuk babası Cengiz Karademir 1 Haziran 2019 günü Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki evinde şüpheli şekilde hayata gözlerini kapamıştı.

Müge Anlı’da Cengiz Karademir’in sır ölümünde çarpıcı gelişme: Şok itiraflarda bulunan Naime Karademir ve kardeşleri canlı yayında gözaltına alındı!

Babalarının ölümünde anneleri ve sevgilisinden şüphelenen 4 kardeş ise gerçeklerin ortaya çıkması için Müge Anlı'ya katılmıştı.

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Müge Anlı’da Cengiz Karademir’in sır ölümünde çarpıcı gelişme: Şok itiraflarda bulunan Naime Karademir ve kardeşleri canlı yayında gözaltına alındı!

"BABAMI ANNEMLE SEVGİLİSİ ŞEYHMUS ÖLDÜRDÜ"

Cengiz Karademir'in sır ölümünden sonra kızı Naime Karademir'den canlı yayında şok itiraflar arka arkaya geldi.

Müge Anlı’da Cengiz Karademir’in sır ölümünde çarpıcı gelişme: Şok itiraflarda bulunan Naime Karademir ve kardeşleri canlı yayında gözaltına alındı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dünkü yayınında; Karademir çiftinin kızı Naime, "Annem bana babanın yemeğine ilaç at, o uyuduktan sonra biz onu boğarken sen de bacaklarına bastıracaksın çırpınmasını engelleyeceksin dedi. Ben o gün ağladım bunu kabul etmedim.

Müge Anlı’da Cengiz Karademir’in sır ölümünde çarpıcı gelişme: Şok itiraflarda bulunan Naime Karademir ve kardeşleri canlı yayında gözaltına alındı!

Fakat ertesi gün ilacı babamın çayına attım ve Teravih namazı için evden çıkarken o sırada Şeyhmus içeri girdi. Şapka gözlük ve eldiven takmıştı. İçeride babamı boğmaya çalışırken babam direnmeye çalışmış, ardından yardım istemek için balkona çıkmış, daha sonra Şeyhmus babamı uzatma kablosuyla boğarak öldürmüş.

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