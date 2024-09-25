Müge Anlı’da Cengiz Karademir’in sır ölümünde çarpıcı gelişme: Şok itiraflarda bulunan Naime Karademir ve kardeşleri canlı yayında gözaltına alındı!

Giriş Tarihi: 25.09.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
13:38
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü yayınında da Cengiz Karademir'in şüpheli ölümü gündeme alındı. Gaziantep'te esrarengiz şekilde ölen Karademir'in çocukları babalarının kanının yerde kalmasını istemediklerini anlatmıştı. Son olarak Cengiz Karademir'in kızı canlı yayında çarpıcı bir iddia ortaya attı. "Ben babamın çayına ilaç attım, Annemin sevgilisi de babamı boğarak öldürdü" ifadelerini kullandı. Dün programda şok itiraflarda bulunan Naime Karademir, ve kardeşleri bugün canlı yayında gözaltına alındı. İşte haberin detayları…