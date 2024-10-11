Giriş Tarihi: 11.10.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024
16:47
Müge Anlı'da flaş gelişme: Seyfi Birbir canlı yayında itiraf etti!
Hacer Çıranoğlu, oğlu Serdar'ı aramak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Çıranoğlu, eski eşi Seyfi Birbir'den uzun süre şiddet gördüğünü açıkladı. Kızı Aslı'yı amcasının diri diri yaktığını ifade etti. Oğlunun sır kaybında eski kocasının parmağı olabileceğine dikkat çekti. Aslı'nın görüntülerine ulaşıldı. Hacer Çınaroğlu o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Seyfi Birbir, Serdar'ı elinde poğaça ile fuar alanında bıraktığını canlı yayında itiraf etti. Yayın ihbar kabul edilirken, bir izleyicinin ifadeleri ise olayın seyrini değiştirdi. İşte haberin detayları…