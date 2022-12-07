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Müge Anlı'da gündem olan üfürükçü yakalandı: 18 yaşındaki genç kız yaşadığı dehşeti anlattı!
Giriş Tarihi: 07.12.2022 15:46
Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
15:47
Müge Anlı'da gündem olan üfürükçü yakalandı: 18 yaşındaki genç kız yaşadığı dehşeti anlattı!
Müge Anlı'nın foyasını ortaya çıkardığı üfürükçü bugün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sahtekar hoca, adliyeye yollandı. Şantaj yaparak istismar ettiği 18 yaşındaki genç kız ise başına gelenleri canlı yayında anlattı…