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Haberler Yaşam Müge Anlı'da gündem olan üfürükçü yakalandı: 18 yaşındaki genç kız yaşadığı dehşeti anlattı!
Giriş Tarihi: 07.12.2022 15:46 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 15:47

Müge Anlı'da gündem olan üfürükçü yakalandı: 18 yaşındaki genç kız yaşadığı dehşeti anlattı!

Müge Anlı'nın foyasını ortaya çıkardığı üfürükçü bugün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sahtekar hoca, adliyeye yollandı. Şantaj yaparak istismar ettiği 18 yaşındaki genç kız ise başına gelenleri canlı yayında anlattı…

MEHMET BONCUK
Müge Anlı’da gündem olan üfürükçü yakalandı: 18 yaşındaki genç kız yaşadığı dehşeti anlattı!

Gaziantep'te oturan Mehmet Ataş, dün Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. 18 yaşındaki kızı Ayşenur Ataş'ın, 70 yaşındaki sahte hoca Kahıraman tarafından alıkonulduğunu anlattı.

Müge Anlı’da gündem olan üfürükçü yakalandı: 18 yaşındaki genç kız yaşadığı dehşeti anlattı!

"18 yaşındaki kızımı tılsım yaparak kaçırdı. Kızım kaçtıktan sonra evin her yerinde tılsımlar bulduk.

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Müge Anlı’da gündem olan üfürükçü yakalandı: 18 yaşındaki genç kız yaşadığı dehşeti anlattı!

Bu adam evli ve 6 çocuk babası. Adamın yanında olduğunu biliyoruz, fotoğraflar var.

Müge Anlı’da gündem olan üfürükçü yakalandı: 18 yaşındaki genç kız yaşadığı dehşeti anlattı!

Kızıma ev ve dükkan açmış. Bu adam önce eşimi kandırmıştı. Güya annem bana tılsım yapmış.

Müge Anlı’da gündem olan üfürükçü yakalandı: 18 yaşındaki genç kız yaşadığı dehşeti anlattı!

Tılsımı bozdum bana para getir diyerek eşimden 10 bin lira almış. Eşim hala kendisine inanıyor. Kızıma şantaj yaparak elinde tutuyor" ifadelerini kullandı.

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