Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayeti Türkiye'yi sarstı! Büşra Büyükşen vahşet gününü anlattı! Osman Büyükşen...

Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen geçtiğimiz günlerde Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı ve gözyaşları içinde katillerin bulunmasını istedi. Jandarma bünyesinde kurulan özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti.