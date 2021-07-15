Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayeti Türkiye'yi sarstı! Kilit isim Büşra Büyükşen vahşet gününü anlattı!

Jandarma bünyesinde kurulan özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti. 13 Temmuz'da İsmil Mahallesi ve kent merkezindeki adreslere yapılan operasyonlarda aralarında Fatma Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur ve yengesi Betül Büyükşen'in de olduğu 24 kişi gözaltına alındı.