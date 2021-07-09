Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Büyükşen cinayetinde çarpıcı ayrıntı! O ev görüntülendi

Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert ile birlikte tanıdığı Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için programa katıldı. Müge Anlı ve ekibi canlı yayında korkunç cinayeti aydınlatmak için yoğun çaba harcarken, Dr. Osman Büyükşen'in sinir krizi geçirdiği ve Müge Anlı'nın gözyaşlarını tutamadığı anlar, yürek burkmuştu. Cinayetin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen katilin bulunmaması çocukları gözyaşlarına boğarken Müge Anlı ise programda mehir cinayeti olarak geçen konunun aydınlatılmasını sağlıyor. Konya'da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. 21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmış ve saldırgan kaçmayı başarmıştı. Canlı yayında o çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Türkiye'nin konuştuğu olayda aydınlatılmaya çalışılıyor. ÖZEL EKİP KURULMUŞTU! Evlerinde hunharca öldürülen Büyükşen çiftinin katilleri henüz bulunamadı. Olaya ilgili 'özel ekip' kuruldu. Konu araştırılıyor. ADETA YALVARDI! İddialar hem Büşra Büyükşen'i hem de Uğur Büyükşen'i kızdırdı. Uğur Büyükşen anne babasının ölümünün ardından eve yürüyerek geldiği söylenince çileden çıktı. Stüdyoda bağırıp ağlayan Uğur Büyükşen isyan etti ve kardeşi Büşra Büyükşen'e adeta yalvardı. İddiaların ardından sinirlenerek ağlayan Büşra ve Uğur Büyükşen adeta isyan etti. Ardından Büşra'ya abisi Uğur Büyükşen'den de sert tepkiler geldi. 'ŞU AKLINI BAŞINA AL' Uğur Büyükşen kardeşi Büşra'ya 'Şu aklını başına al beni de sürüklüyorsun, kendine gel. İtiraf edeceksen et artık sinir hastası oldum. Ben de zan altındayım yeter artık' diyerek isyan etti. Ve ekledi 'Senin yüzünden rütbeli komutanla bile kavga ediyorum.' 'HERKESLE KAVGA ETTİM' Uğur, 'Senin yüzünden herkesle kavga ettim. Osman abimle bile. Onların da anası babası' diye konuştu. Teyzesini kastederek Uğur, 'Onların da kardeşi' dedi. Uğur, daha fazla dayamadı ve 'Kendine gel ya' diyerek kendine hakim olamadı. 'Yeter ya yeter' diyerek, 'Ben kendimi aklamaya çalışıyorum ifade edemiyorum' dedi. İSYANINI DİLE GETİRDİ! Uğur, ' Ben buna hiçbir şey yapamıyorum kendinize gelin yaa' diyerek isyanını böyle dile getirdi. 'BEN DE ÜZÜLMEDİM Mİ' Büşra ise her zamanki gibi sessiz kalarak sadece ağlamakla ve 'Ben de üzülmedim mi?' demekle yitindi. MÜGE ANLI BETÜL BÜYÜKŞEN'İ YALANLADI! Büyükşen çifti cinayetinde şüpheli olan Betül Büyükşen bir diğer şüpheli olarak görünen Mehmet Ali arasında gönül ilişkisi iddia edildi. Betül Büyükşen, 'Mehmet Ali'yi ben değil, kız kardeşim aramış. O da Büşra ile konuşmuş dedi. Anlı'da, cinayet günü Mehmet Ali'nin telefonu açmadığını söyleyerek Büyükşen ailesinin gelini Betül'ü yalanladı. MESAJLAR GÖNÜL İLİŞKİSİ İÇERİYOR! Cinayet sonrasında ifadeleri alan jandarma er, 'Betül ile Mehmet Ali arasında geçen mesajların gönül ilişkisi içeriyordu' dedi. 'ÖNCE KOMŞULAR GELDİ' Bügünkü canlı yayında ise o dönem yapan jandarma erin ifadeleri şoke etti. Genç adam, 'Bölgeye gittiğimizde, kapı da pencereler de kapalıydı. Cinayet mahalline, aileden önce komşular geldi. Ambulans geldiğinde, Necla Büyükşen yaşıyordu' ifadelerini kullandı. Bu sözler stüdyoda soğuk duş etmisi yarattı. Çift cinayet araştırılmaya devam ediyor. İlk kez yayınlanan güvenlik kamerası görüntüleri ise tartışmalara neden oldu. KATİLLER YANLIŞ EVE Mİ GİRDİ? Tüm Türkiye, Müge Anlı'da masaya yatırılan Büyükşen cinayetine kilitlendi. Bügünkü canlı yayında yine akılalmaz iddialar ortaya atıldı. Köyde evlerin birbirine çok benzediği, Büyükşen çiftinin yan komşunun evli bir kadını 300 lira dolandırdığı, yasak aşkının yakınlarının kiralık katil tuttuğu, katillerin ise evleri karıştırarak Büyükşen ailesinin evine girdiği, Metin Büyükeşen ve eşi Necla Büyükşen'i öldürdüğü tartışıldı. HiPNOZLA KONUŞTURACAKLAR! Müge Anlı, anne ve babasının ölümünde baş şüpheli haline gelen Büşra Büyükşen'in hipnozla konuşturulacağını duyurdu. Günlerce konuşulan Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Korkunç olayın yaşandığı ev görüntülendi. Öte yandan jandarmanın baktığı dosyanın polise verilmesi söz konusu olduğu belirtildi. Müge Anlı'da gündeme gelen esrarengiz Büyükşen çifti cinayetinde son dakika! Dehşet evinden CANLI YAYIN Müge Anlı'daki esrarengiz Büyükşen cinayeti olayında son dakika! Olay yeri dehşet evinden canlı yayınla... NE OLMUŞTU! İddiaya göre, 3 Eylül 2018 tarihinde başına kar maskesi geçiren kişi Metin Büyükşen'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen'e elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Necla Büyükşen'e de ateş eden saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı yaralayarak kaçtı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi. Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Olaydan sonra alınan Swap örnekleri, cinayet anının tek tanığı olan 'Büşra Büyükşen'in canlı yayında verdiği çelişkili ifadeler, görgü tanıklarının beyanları, ve diğer birincil muhatapların tatmin etmeyen eksik anlatımları, kısacası Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar her defasında oğlu ve gelini ile yaşadığı mehir tartışmasını işaret ediyor. Yapılan araştırmaların ardından Betül Büyükşen ile Metin Büyükşen'in yaptığı telefon konuşmasından ses kayıtları Müge Anlı'nın programında dinletildi. Konuşmada, mehir kavgasını çözmek isteyen baba gelinlerine mehir yerine bir araba, 25 bin TL para teklif ediyor. Ancak Betül mehirin hepsini istiyor ve anlaşamıyor. OSMAN BÜYÜKŞEN KİMDİR? Osman Büyükşen 17.01.1988 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası'nda doğdu. İlkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2006-2012 yılları arasında öğrenim gördü. BÜŞRA BÜYÜKŞEN KİMDİR? Büşra Büyükşen Konya'da ailesiyle yaşamaktaydı. Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi mezunu olan Büşra Büyükşen, Büyükşen cinayetinin tek tanık olarak bilinmekte. Cinayetin Büşra ve ya Betül'e aşık birinin de işlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak Büşra sevgilisi olmadığını sadece önceden konuştuğu birileri olduğunu söyledi. UĞUR BÜYÜKŞEN KİMDİR? Uğur Büyükşen, 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası'nda doğdu. Tarım, hayvancılık gibi. Babası Metin Büyükşen'den sürekli mehir parası tartışması yaptığı bilinmektedir. Betül Büyükşen ile evlidir ve 3 çocuğu bulunmaktadır. Eşinin babası ile kendi babası Metin Büyükşen'e baskı yaptığı söylenmektedir. 3 kardeşin en büyüğüdür. Bir küçük kardeşi Osman Büyükşen'dir. En küçük kardeşi ise Büşra Büyükşen'dir. Kendisi sürekli cahil olduğundan bahsetmektedir.