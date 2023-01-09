Haberler Yaşam Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elnare Kızmaz olayında flaş gelişme: Kafatası ve kemikler bulundu

Giriş Tarihi: 09.01.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 16:51

Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elnare Kızmaz olayında flaş gelişme: Kafatası ve kemikler bulundu

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Elnare Kızmaz olayında flaş bir gelişme yaşandı. Eşi tarafından köylülerine pazarlanan ve en az 35 kişinin cinsel istismarına ve tecavüzüne uğrayan Elnare Kızmaz'a dair bir iz arayan ekipler köy yakınlarında kafatası ve kemiklere ulaştı. Ayrıca Muzaffer Deniz'in tutuklanmasını sağlayan DNA eşleşmeleri için örnek veren 80 yaşındaki köy sakini Seyfettin Kara'nın intihar ettiği ortaya çıktı. İşte Müge Anlı'daki Elnare Kızmaz olayına ilişkin haberin detayları...