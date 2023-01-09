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Haberler Yaşam Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elnare Kızmaz olayında flaş gelişme: Kafatası ve kemikler bulundu
Giriş Tarihi: 09.01.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 16:51

Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Elnare Kızmaz olayında flaş gelişme: Kafatası ve kemikler bulundu

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Elnare Kızmaz olayında flaş bir gelişme yaşandı. Eşi tarafından köylülerine pazarlanan ve en az 35 kişinin cinsel istismarına ve tecavüzüne uğrayan Elnare Kızmaz'a dair bir iz arayan ekipler köy yakınlarında kafatası ve kemiklere ulaştı. Ayrıca Muzaffer Deniz'in tutuklanmasını sağlayan DNA eşleşmeleri için örnek veren 80 yaşındaki köy sakini Seyfettin Kara'nın intihar ettiği ortaya çıktı. İşte Müge Anlı'daki Elnare Kızmaz olayına ilişkin haberin detayları...

Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Elnare Kızmaz olayında flaş gelişme: Kafatası ve kemikler bulundu

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Mügte Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Elnare Kızmaz olayında şok edici gelişmeler yaşandı.

Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Elnare Kızmaz olayında flaş gelişme: Kafatası ve kemikler bulundu

Eşi tarafından köylülere pazarlanan ve en az 35 kişinin cinsel istismarına ve tecavüzüne uğrayan, günlerce işkence ve şiddet gören Elnare Kızmaz dosyasındaki yeni gelişmeler stüdyodakileri ve ekran başındakileri adeta şoke etti.

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Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Elnare Kızmaz olayında flaş gelişme: Kafatası ve kemikler bulundu

22 Kasım tarihinde Balıkesir'de sırra kadem basan Elnare Kızmaz'ın kardeşi Aynure, kız kardeşinin şüpheli kaybıyla ilgili geçtiğimiz hafta Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Elnare Kızmaz olayında flaş gelişme: Kafatası ve kemikler bulundu

YILLARCA İŞKENCEYE MARUZ KALDI

Babasının bir erkeğe, o erkeğin ise yıllarca başka erkeklere para karşılığında sattığı Elnare Kızmaz, zihinsel engeli yüzünden hiçbir şeyden habersiz yıllarca bu işkenceye maruz kaldı.

Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Elnare Kızmaz olayında flaş gelişme: Kafatası ve kemikler bulundu

"AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL EŞİ DE BUNDAN FAYDALANIYORDU"

Kız kardeş Aynure, Elnare hakkında "Ablamın akıl sağlığı yerinde değil eşi de bundan faydalanıyordu galiba. Ablamı köyde kullananlar oldu diye haberler geliyordu.

SON DAKİKA: Müge Anlı'da Elnare Kızmaz'a ne oldu, bulundu mu? Kemik ve kafatası detayı... | Video

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