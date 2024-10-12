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Giriş Tarihi: 12.10.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 08:54

Müge Anlı'da Hacer Çıranoğlu olayında flaş gelişme: Seyfi Birbir itiraf etti... "Serdar'ı fuar alanında"...

Hacer Çıranoğlu, oğlu Serdar'ı aramak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Çıranoğlu, eski eşi Seyfi Birbir'den uzun süre şiddet gördüğünü açıkladı. Kızı Aslı'yı amcasının diri diri yaktığını ifade etti. Oğlunun sır kaybında eski kocasının parmağı olabileceğine dikkat çekti. Aslı'nın görüntülerine ulaşıldı. Hacer Çınaroğlu o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Seyfi Birbir, Serdar'ı elinde poğaça ile fuar alanında bıraktığını canlı yayında itiraf etti. Yayın ihbar kabul edilirken, bir izleyicinin ifadeleri ise olayın seyrini değiştirdi. İşte haberin detayları…

Müge Anlı’da Hacer Çıranoğlu olayında flaş gelişme: Seyfi Birbir itiraf etti... Serdar’ı fuar alanında...

Hacer Çıranoğlu, 1995 yılında henüz 4 yaşındayken kocasının evlatlık verdiği oğlu Serdar'ı aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

Müge Anlı’da Hacer Çıranoğlu olayında flaş gelişme: Seyfi Birbir itiraf etti... Serdar’ı fuar alanında...

14 yaşındayken Seyfi Birbir isimli kişi ile evlenen Çıranoğlu, kocasından uzun süre şiddet gördüğünü bu nedenle 3 çocuğunu bırakıp baba evine döndüğünü açıkladı.

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Müge Anlı’da Hacer Çıranoğlu olayında flaş gelişme: Seyfi Birbir itiraf etti... Serdar’ı fuar alanında...

EVİN ÖNÜNDE DURAN ARABAYA VERDİ

Çıranoğlu, eski kocasının çocuklara da sürekli şiddet uyguladığını belirtti. Çıranoğlu, Seyfi Birbir'in kendisine ortadan kaybolan Serdar'ı alkollü olduğu bir gün evin önünde duran bir arabaya verdiğini açıkladığını söyledi. Bu duruma inanmayan Çıranoğlu, eski kocasının kendisinden olmadığını düşündüğü için çocuğa bir şey yapmış olabileceğini ifade etti.

Müge Anlı’da Hacer Çıranoğlu olayında flaş gelişme: Seyfi Birbir itiraf etti... Serdar’ı fuar alanında...

YEĞENİ İFADELERİ DOĞRULADI

Yayına bağlanan Seyfi Bey'in yeğeni de Hacer Hanım'ın ifadelerini doğruladı. Cani adamın alkol problemi olduğunu dile getiren yeğen, Seyfi Bey'in annesine de şiddet uyguladığını ifade etti.

Müge Anlı’da Hacer Çıranoğlu olayında flaş gelişme: Seyfi Birbir itiraf etti... Serdar’ı fuar alanında...

"ASLI'YA ARABA ÇARPTI"

Yeğen, Aslı ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Aslı'ya araba çarptı. Araba çarpan aile onu aldılar. Daha sonra Aslı'ya iyi baktılar. Aslı'nın durumu iyiydi ama Seyfi Birbir, aileden sürekli para istemiş o yüzden kızı geri getirdiler" diyen yeğen, ayrıca evin karşısının bataklık olduğunu da belirtti.

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