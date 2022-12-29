Müge Anlı’da ilginç anlar! Arife Gökçe’nin kaybında ismi geçen Sinan Sardoğan’dan kaçma girişimi: Her şeyi itiraf etti...

Son dakika haberleri: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Arife Gökçe'nin şüpheli kaybında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çelişkili açıklamalarıyla şüphelerin odağındaki Sinan Sardoğan, yayın esnasında el arabası konusunda söyledikleriyle dikkat çekti. Gergin anların yaşandığı yayının ardından kaçma girişiminde bulunan Sinan Sardoğan, Müge Anlı ekibi tarafından sakinleştirildi ve önemli bir itrafta bulundu. İşte Arife Gökçe'nün şüpheli kaybına ilişkin son dakika haberinin detayları...