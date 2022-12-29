Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Müge Anlı'da ilginç anlar! Arife Gökçe'nin kaybında ismi geçen Sinan Sardoğan'dan kaçma girişimi: Her şeyi itiraf etti...
Giriş Tarihi: 29.12.2022 11:34 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 11:37

Müge Anlı'da ilginç anlar! Arife Gökçe'nin kaybında ismi geçen Sinan Sardoğan'dan kaçma girişimi: Her şeyi itiraf etti...

Son dakika haberleri: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Arife Gökçe'nin şüpheli kaybında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çelişkili açıklamalarıyla şüphelerin odağındaki Sinan Sardoğan, yayın esnasında el arabası konusunda söyledikleriyle dikkat çekti. Gergin anların yaşandığı yayının ardından kaçma girişiminde bulunan Sinan Sardoğan, Müge Anlı ekibi tarafından sakinleştirildi ve önemli bir itrafta bulundu. İşte Arife Gökçe'nün şüpheli kaybına ilişkin son dakika haberinin detayları...

Müge Anlı’da ilginç anlar! Arife Gökçe’nin kaybında ismi geçen Sinan Sardoğan’dan kaçma girişimi: Her şeyi itiraf etti...

Son dakika haberleri: Arife Gökçe'nin kaybında çelişkili açıklamalarıyla şüphelerinde odağındaki Sinan Sardoğan, yayın esnasında el arabası konusunda söyledikleriyle dikkat çekti.

Müge Anlı’da ilginç anlar! Arife Gökçe’nin kaybında ismi geçen Sinan Sardoğan’dan kaçma girişimi: Her şeyi itiraf etti...

Müge Anlı'nın 'Arife Teyze'nin evinin önünde ne işin vardı?' sorusuna yanıt veren Sinan Sardoğan, "Çalı için gittim. Çalıyı dağa koydum." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Müge Anlı’da ilginç anlar! Arife Gökçe’nin kaybında ismi geçen Sinan Sardoğan’dan kaçma girişimi: Her şeyi itiraf etti...

Sinan'ın cevabı üzerine sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı, "Bana çalı deme. Çalı zaten dağda. Dağdaki çalının sana ne faydası var" diye cevap verdi.

Müge Anlı’da ilginç anlar! Arife Gökçe’nin kaybında ismi geçen Sinan Sardoğan’dan kaçma girişimi: Her şeyi itiraf etti...

İddiaların odağındaki Sinan Sardoğan ise, şu ifadeleri kullandı:

Müge Anlı'da nefes kesen kovalamaca! Sinan Sardoğan neden kaçtı? Stüdyoda gergin anlar | Video

Müge Anlı’da ilginç anlar! Arife Gökçe’nin kaybında ismi geçen Sinan Sardoğan’dan kaçma girişimi: Her şeyi itiraf etti...

"Oradan getirecektim, getiremedim. El arabasıyla gideyim dedim. Arabam yoktu. Toplayım öyle getireyim dedim. Benim tarlama daha kestirme bir yol yok. Bayır, el arabası işlemiyor."

SON DAKİKA