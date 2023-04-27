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Haberler Yaşam Müge Anlı'da milyonları şaşkına çeviren olay: Hamileyim dedi, kilolu çıktı!
Giriş Tarihi: 27.04.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 14:34

Müge Anlı'da milyonları şaşkına çeviren olay: Hamileyim dedi, kilolu çıktı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında milyonları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Balıkesir'de yaşayan Esra Özer (27), 16 Nisan günü kayboldu. Özer'in kaybolmasının ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programına eşi Ferdi Özer ile annesi Tülin Hanım katıldı. Ferdi Bey'in söylediği o cümleyi herkes ağzı açık izledi: "Hamileyim dedi, kilolu çıktı"...

Müge Anlı’da milyonları şaşkına çeviren olay: Hamileyim dedi, kilolu çıktı!

Balıkesir'de yaşayan Esra Özer, 16 Nisan günü evinden elektrik süpürgesi ve birkaç eşyayı alıp, esrarengiz şekilde ortadan kayboldu.

Müge Anlı’da milyonları şaşkına çeviren olay: Hamileyim dedi, kilolu çıktı!

'HAMİLEYİM DEDİ, KİLOLU ÇIKTI'

Bugünkü canlı yayına 4 yıllık eşi Ferdi Özer ve annesi Tülin Hanım katıldı. Müge Anlı, genç kadının 'Hamileyim' yalanı ile eşi ve annesini kandırdığını söyledi.

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Müge Anlı’da milyonları şaşkına çeviren olay: Hamileyim dedi, kilolu çıktı!

Müge Anlı'nın sözleri üzerine stüdyodaki izleyiciler dahil herkes çok şaşırdı.

Müge Anlı’da milyonları şaşkına çeviren olay: Hamileyim dedi, kilolu çıktı!

'SAĞLIK OCAĞINDA KAYDI OLMADIĞINI GÖRDÜM'

Hamile olmadığını sağlık ocağına gittiklerinde anladığını söyleyen Ferdi Özer, 'Sağlık ocağında gittiğinde kaydı olmadığını gördüm. Esra'nın bana doğruyu söylemesini bekledim, ama söylemedi' dedi.

Müge Anlı’da milyonları şaşkına çeviren olay: Hamileyim dedi, kilolu çıktı!

Çocuğu olmadığı için çok üzülen genç kadının yalanı, bu yöntemle ortaya çıktı.

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