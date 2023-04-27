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Müge Anlı'da milyonları şaşkına çeviren olay: Hamileyim dedi, kilolu çıktı!
Giriş Tarihi: 27.04.2023 14:32
Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
14:34
Müge Anlı'da milyonları şaşkına çeviren olay: Hamileyim dedi, kilolu çıktı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında milyonları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Balıkesir'de yaşayan Esra Özer (27), 16 Nisan günü kayboldu. Özer'in kaybolmasının ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programına eşi Ferdi Özer ile annesi Tülin Hanım katıldı. Ferdi Bey'in söylediği o cümleyi herkes ağzı açık izledi: "Hamileyim dedi, kilolu çıktı"...