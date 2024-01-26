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Müge Anlı’da ortaya çıkan motokurye baldız cinayetinde korkunç iddia: Karısı ve iş arkadaşı…
Giriş Tarihi: 26.01.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
12:39
Müge Anlı’da ortaya çıkan motokurye baldız cinayetinde korkunç iddia: Karısı ve iş arkadaşı…
Müge Anlı'da ortaya çıkan vahşette yeni gelişmeler yaşandı. Canlı yayına katılan Zeynel Boyacı, 1 aydır aranan motokurye Ali Diken'i öldürüp gömdüğünü anlattı. Gözaltına alınıp Antalya'ya götürülen cani, "Baldızım Zeynep Ece Aksay'ı da öldürüp aynı yere gömdüm" ifadelerini kullandı. Yapılan kazı çalışması sonrası iki cesede ulaşıldı. Zeynel Boyacı, Ali Diken ile baldızı Zeynep Ece Aksay'ı nasıl ve neden öldürdüğünü de anlattı. Ayrıca vahşetle ilgili korkunç bir iddia daha ortaya atıldı: Karısı ve iş arkadaşı…