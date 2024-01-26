Müge Anlı’da ortaya çıkan motokurye baldız cinayetinde korkunç iddia: Karısı ve iş arkadaşı…

ALİ DİKEN'İN KATİLİ ZEYNEL BOYACI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Cani adam, kendisine ağır küfürler ettiği için Ali Diken'i öldürdüğünü söyledi. Gözaltına alınan Zeynel Boyacı, soruşturmanın devamı için Antalya'ya götürüldü.