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Haberler Yaşam Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı: Motokurye ve baldızı bu yüzden öldürmüş! 3. cinayetten vazgeçmiş!
Giriş Tarihi: 26.01.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 15:46

Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı: Motokurye ve baldızı bu yüzden öldürmüş! 3. cinayetten vazgeçmiş!

Müge Anlı'da ortaya çıkan vahşette yeni gelişmeler yaşandı. Canlı yayına katılan Zeynel Boyacı, 1 aydır aranan motokurye Ali Diken'i öldürüp gömdüğünü anlattı. Gözaltına alınıp Antalya'ya götürülen cani, "Baldızım Zeynep Ece Aksay'ı da öldürüp aynı yere gömdüm" ifadelerini kullandı. Yapılan kazı çalışması sonrası iki cesede ulaşıldı. Zeynel Boyacı, Ali Diken ile baldızı Zeynep Ece Aksay'ı nasıl ve neden öldürdüğünü de anlattı. Boyacı'nın 3. cinayetten ise vazgeçtiği ortaya çıktı. İşte kan donduran olayın yeni detayları

DHA
Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı: Motokurye ve baldızı bu yüzden öldürmüş! 3. cinayetten vazgeçmiş!

Türkiye'nin kanını donduran olay Antalya'da yaşandı. Motokurye Ali Diken, 20 Aralık'ta sırra kadem bastı. Yakınları ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Canlı yayında çelişkili cevaplar veren restoran çalışanı Zeynel Boyacı, Diken'i öldürdüğünü itiraf etti.

Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı: Motokurye ve baldızı bu yüzden öldürmüş! 3. cinayetten vazgeçmiş!

ALİ DİKEN'İN KATİLİ ZEYNEL BOYACI GÖZALTINA ALINMIŞTI
Cani adam, kendisine ağır küfürler ettiği için Ali Diken'i öldürdüğünü söyledi. Gözaltına alınan Zeynel Boyacı, soruşturmanın devamı için Antalya'ya götürüldü.

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Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı: Motokurye ve baldızı bu yüzden öldürmüş! 3. cinayetten vazgeçmiş!

ALİ DİKEN'İN CESEDİNE ULAŞILDI
Boyacı, Diken'i gömdüğü yeri polislere gösterdi. Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş arazide kepçe ile kazı çalışması yapıldı. Bir süre sonra ise korkunç bir manzara ortaya çıktı. Ali Diken'in cansız bedenine ulaşıldı.

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Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı: Motokurye ve baldızı bu yüzden öldürmüş! 3. cinayetten vazgeçmiş!

Zeynel Boyacı'nın alanda bir kişinin daha cesedinin olduğunu belirtmesi sonrasında gösterdiği yerde arama çalışması başlatıldı.

Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı: Motokurye ve baldızı bu yüzden öldürmüş! 3. cinayetten vazgeçmiş!

Ekipler, Ali Diken'in cesedinin 30 metre ilerisinde kepçe ile kazılan noktada bir cesede daha ulaştı. Boyacı, 4 saatlik çalışmanın ardından battaniyeye sarılı şekilde çıkartılan cesedin, baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğunu anlattı.

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