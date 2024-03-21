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Müge Anlı’da şaşırtan olay: Kız senin paranı yerim dedi yedi!
Giriş Tarihi: 21.03.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
13:38
Müge Anlı’da şaşırtan olay: Kız senin paranı yerim dedi yedi!
Müge Anlı İle Tatlı Sert'e katılan Seda Kabalak, evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyledi. Talihsiz kadın, evlilik sitesinde tanıştığı Mustafa isimli kişinin kendisine 365 bin lira borç bıraktığını belirtti. Mustafa'nın Seda'ya, "Kız ben senin maaşını yerim" dediği öğrenildi. İşte aşk tuzağının hikayesi…