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Haberler Yaşam Müge Anlı’da şaşırtan olay: Kız senin paranı yerim dedi yedi!
Giriş Tarihi: 21.03.2024 13:25 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 13:38

Müge Anlı’da şaşırtan olay: Kız senin paranı yerim dedi yedi!

Müge Anlı İle Tatlı Sert'e katılan Seda Kabalak, evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyledi. Talihsiz kadın, evlilik sitesinde tanıştığı Mustafa isimli kişinin kendisine 365 bin lira borç bıraktığını belirtti. Mustafa'nın Seda'ya, "Kız ben senin maaşını yerim" dediği öğrenildi. İşte aşk tuzağının hikayesi…

Müge Anlı’da şaşırtan olay: Kız senin paranı yerim dedi yedi!

Müge Anlı'da ilginç bir olay daha yaşandı. Seda Kabalak isimli genç kadın bugünkü canlı yayına katıldı. İddialara göre; Kabalak, evlilik sitesi üzerinden tanıştığı Mustafa Keskin ile aşk yaşamaya başladı.

Müge Anlı’da şaşırtan olay: Kız senin paranı yerim dedi yedi!

Kabalak, birkaç kez gördüğü sevgilisi tarafından dolandırıldığını anlattı. Evlilik hayallerinin suya düştüğünü belirten Kabalak, "Biz ocak ayında evlilik sitesinde tanıştık.

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Müge Anlı’da şaşırtan olay: Kız senin paranı yerim dedi yedi!

Bana hiç evlenmediğini, elektrik mühendisi olduğunu, ailesinin Ağrı'da olduğunu söyledi. Samimi ve dürüst birisi olduğunu düşünmüştüm. Uzatmadan evlenmek istedi.

Müge Anlı'da şaşırtan olay! Kız ben senin maaşını yerim dedi, yedi | Video

Müge Anlı’da şaşırtan olay: Kız senin paranı yerim dedi yedi!

Ev aldığı için kredi borcu olduğunu söyledi. Benden kredi talep etti, evlenince öderiz dedi. 10 gün önce kafede buluştuk.

Müge Anlı’da şaşırtan olay: Kız senin paranı yerim dedi yedi!

Benim mobil bankacılığımdan 290 bin kredi çekmiş, faiziyle 365 bin liraya denk geliyor. Çektikten sonra beni bekle dedi.

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