Müge Anlı’da şaşırtan olay: Kız senin paranı yerim dedi yedi!

Bana hiç evlenmediğini, elektrik mühendisi olduğunu, ailesinin Ağrı'da olduğunu söyledi. Samimi ve dürüst birisi olduğunu düşünmüştüm. Uzatmadan evlenmek istedi.

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