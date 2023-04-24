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Müge Anlı'ya haykırdı: TikTok'tan tanıştığı sevgilisi, her şeyini alıp sırra kadem bastı!
Giriş Tarihi: 24.04.2023 12:07
Güncelleme Tarihi: 24.04.2023
12:09
Müge Anlı'ya haykırdı: TikTok'tan tanıştığı sevgilisi, her şeyini alıp sırra kadem bastı!
Duyanları hayrete düşüren olay Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşandı. Aksaray'da yaşayan Doğan Daşkın, kendisinden 16 yaş küçük Fatma Şirin ile sevgili oldu. Ancak 12 Nisan günü Fatma Şirin, Daşkın'ın, kuzusunu, muhabbet kuşunu ve porsenellerini alıp evden kayboldu. İşte o garip haberin detayları..