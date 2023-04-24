Müge Anlı’ya haykırdı: TikTok’tan tanıştığı sevgilisi, her şeyini alıp sırra kadem bastı!

'TİKTOK'TA TANIŞTIK'

Tanışma hikayerlerini anlatan Doğan Daşkın, 'Biz Fatma ile TikTok'ta tanıştık. Gönül ilişkisine döndü. "Hayvanları çok seviyorum, 8 dönüm çiftliğim var. Benden habersiz hayvanları sattı, eşimden o yüzden ayrıldım" dedi.