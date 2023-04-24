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Haberler Yaşam Müge Anlı'ya haykırdı: TikTok'tan tanıştığı sevgilisi, her şeyini alıp sırra kadem bastı!
Giriş Tarihi: 24.04.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 12:09

Müge Anlı'ya haykırdı: TikTok'tan tanıştığı sevgilisi, her şeyini alıp sırra kadem bastı!

Duyanları hayrete düşüren olay Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşandı. Aksaray'da yaşayan Doğan Daşkın, kendisinden 16 yaş küçük Fatma Şirin ile sevgili oldu. Ancak 12 Nisan günü Fatma Şirin, Daşkın'ın, kuzusunu, muhabbet kuşunu ve porsenellerini alıp evden kayboldu. İşte o garip haberin detayları..

Müge Anlı’ya haykırdı: TikTok’tan tanıştığı sevgilisi, her şeyini alıp sırra kadem bastı!

Bu sabah Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Doğan Daşkın, yaşadıklarını canlı yayında bir bir anlattı.

Müge Anlı’ya haykırdı: TikTok’tan tanıştığı sevgilisi, her şeyini alıp sırra kadem bastı!

'FATMA HER ŞEYİMİ ALIP GÖTÜRDÜ'

Anlatırken göz yaşlarına hakim olamayan Daşkın, 'Fatma, 12 Nisan günü 9.30 ile 11.30 arasında evdeki eşyalarımı, 2 kuzumu, muhabbet kuşlarımı, tabaklarımı, elbiselerime kadar her şeyimi alıp, 3 kişi birlikte gelip götürmüşler' diyerek olay sabahını anlattı.

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Müge Anlı’ya haykırdı: TikTok’tan tanıştığı sevgilisi, her şeyini alıp sırra kadem bastı!

'TİKTOK'TA TANIŞTIK'

Tanışma hikayerlerini anlatan Doğan Daşkın, 'Biz Fatma ile TikTok'ta tanıştık. Gönül ilişkisine döndü. "Hayvanları çok seviyorum, 8 dönüm çiftliğim var. Benden habersiz hayvanları sattı, eşimden o yüzden ayrıldım" dedi.

Müge Anlı’ya haykırdı: TikTok’tan tanıştığı sevgilisi, her şeyini alıp sırra kadem bastı!

'HER YERİ BEN TEMİZLİYORDUM'

İçinde kalmasın diye Fatma'ya 2 tane kuzu aldım. Hayvanları seven kişi, onların her şeyine katlanır. Ama Fatma yapmıyordu. Her yeri ben temizleyip siliyordum' dedi.

Müge Anlı’ya haykırdı: TikTok’tan tanıştığı sevgilisi, her şeyini alıp sırra kadem bastı!

'FATMA'YA EV DÖŞEDİM'

Fatma'yla iyi bir hayat sürme hayaliyle yaptıklarını anlatan Doğan Daşkın, 'İyi bir hayat yaşamak için ev döşedim. Yatak odasıyla oturma odası toplamda 70 bin TL tuttu.

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