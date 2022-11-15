Haberler Yaşam Müge Anlı’da Selim Yalçınkaya cinayetinde ihanet çemberi! Eski eş Derya itiraf etti: "Mahkemede yalan söyledim..."

Giriş Tarihi: 15.11.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 12:05

Müge Anlı’da Selim Yalçınkaya cinayetinde ihanet çemberi! Eski eş Derya itiraf etti: "Mahkemede yalan söyledim..."

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Selim Yalçınkaya cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Selim Yalçınkaya'nın eski eşi Derya canlı yayında dikkat çeken itiraflarda bulundu, "Öyle fotoğraflar yok" dediği, görüntülü konuşurken çekilen fotoğrafları en sonunda kabul etti. Derya açıklamasında, "Erdoğan'la o fotoğrafım var benim. Mahkemede yalan söyledim. Ailemin başına bir şey gelecek, çocuğumu göstermeyecekler diye korktuğum için inkar ettim ama o fotoğraf bana ait. Benim haberim yoktu ama Erdoğan çekmiş fotoğrafları." dedi.