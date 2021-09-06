Müge Anlı’da şok! 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçmıştı! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti...

ATV'de milyonların takip ettiği Müge Anlı'ya katılan inslar birbirinden değişik hikayeleri ile gündeme geliyor. 3 Eylül Cuma günü yayınlanan programa katılan aile de 21 yaşındaki kızları Kübra'yı bulmak için yardım istedi. Amasya'da yaşayan 21 yaşındaki Ülkü Kübra Türk, bir hafta önce ortadan kayboldu. Telaşlanan Türk'ün ailesi Müge Anlı'nın programına katıldı. Genç kızın bulunmasını istedi. 21 yaşındaki genç kızın 60 yaşındaki ortaokul öğretmeniyle kaçtığı iddia edildi. Ülkü ve yaşlı adamın 8 yıldır birlikte oldukları ileri sürüldü. Stüdyodaki herkes şaştı kaldı. Ülkü'nün ablası şu ifadeleri kullandı: 'Bu bir pedofili. Bunun adı sevgi değil. Bir her tür kabulüz, Ülkü evine geri dönsün' Ancak Kübra onlara evlilik cüzdanının fotoğrafını attı. MÜGE ANLI'NIN ANNESİ O SORUYU SORUNCA... Müge Anlı'nın öğretmen olan annesi, Müge Anlı'ya ilettiği soruyla gerçeklerin ortaya çıkmasına vesile oldu. Müge Anlı'nın annesi 'Diğer öğrencilerine tavrı nasılmış?' sorusunu iletti. Sonrasında da pek çok tanık canlı yayına bağlandı. Bunlardan biri de Ahmet Elmalı'nın, kendisinin 6. sınıfta öğretmeni olduğunu söylediği Merve Canlı'ydı.. 'ŞİDDETLE TANINIYORDU' Merve Canlı canlı yayında yaptığı açıklamada, Ahmet Elmalı'nın erkek öğrencilere kötü davrandığını, bir erkek arkadaşını ellerinden ayaklarından kan gelinceye kadar dövdüğünü hatırladığını söyledi. Bunun aksine kız öğrencilerine ise dokunup, sarıldığını ve sürekli onlarla gezdiğini söyledi. Tanıklar sadece Merve Canlı'yla sınırlı kalmadı. 'SEN AŞKIMIZA SAHİP ÇIKMADIN' Ülkü Kübra Türk'ün yakın bir arkadaşı canlı yayına bağladı. Kübra'nın kendisine Ahmet Elmalı'yla 8.sınıftan bu yana birlikte olduklarını, sürekli baskı uygulandığını, sosyal medyada fotoğraf bile paylaşmasına izin vermediğini söylediğini aktardı. Ayrıca Kübra'nın anlattıklarına göre; Ahmet Elmalı ve Ülkü Kübra Türk'ün ayrıldığını ancak sonrasında Elmalı'nın genç kıza bir mektup yazdığını ve mektupta 'sen aşkımıza sahip çıkmadın' diyerek genç kızı suçladığını da ekledi. 3. olarak ise Ahmet Elmalı'nın eski öğrencilerinden birinin annesi canlı yayına bağlandı. Bu bağlantı sonrası stüdyo buz kesti. Bugünkü yayında ise evlendiği ortaya çıkan çifte ulaşıldı. 60 yaşındaki adam, 'Ben değil, o beni kaçırdı' diye konuştu. 21 yaşındaki Kübra ise, 'Çok mutluyum, ben onu aradım ve öyle kaçtık. Geri dönmeyi düşünmüyorum' ifadelerini kullandı. Yaşanan bu olayların ardından Milli Eğitim Bakanlığı inceleme başlattı. Yaşanacak süreç ise merak konusu oldu.