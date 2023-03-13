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Haberler Yaşam Müge Anlı'da stüdyoyu karıştıran iddia! Dişlerini ve altınlarını bırakıp kaçan kadın bakın nereden çıktı...
Giriş Tarihi: 13.03.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 15:42

Müge Anlı'da stüdyoyu karıştıran iddia! Dişlerini ve altınlarını bırakıp kaçan kadın bakın nereden çıktı...

ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında her hafta birbirinden ilginç konular işleniyor. Müge Anlı bugünkü programında, sırra kadem basan annesi Döndü Boztepe'yi arayan Uğur Boztepe'yi konuk etti. Uğur Boztepe, annesinin kaçırıldığına dair şüphelerinin olduğunu belirtirken, Müge Anlı'nın programa konuk ettiği Mehmet Bey ise yaşlı kadının sevgilisinin olduğunu öne sürdü. Mehmet Bey'in iddiaları sonrası stüdya adeta buz kesti. İşte Müge Anlı'da gündem olan Döndü Boztepe olayının detayları...

Müge Anlı’da stüdyoyu karıştıran iddia! Dişlerini ve altınlarını bırakıp kaçan kadın bakın nereden çıktı...

78 yaşındaki Döndü Boztepe, Afyonkarahisar'da yalnız yaşıyordu. 6 Şubat günü ortadan kaybolan Döndü Boztepe köyün muhtarı tarafından kaybolduğu gün su almaya giderken görüldü ve bir dahada haber alınamadı.

Müge Anlı’da stüdyoyu karıştıran iddia! Dişlerini ve altınlarını bırakıp kaçan kadın bakın nereden çıktı...

Döndü Boztepe'nin yaşadığı yeri gösteren büyük oğlu Erdal Boztepe, annesinin kaçırıldığından kuşkulandıklarını dile getirdi.

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Müge Anlı’da stüdyoyu karıştıran iddia! Dişlerini ve altınlarını bırakıp kaçan kadın bakın nereden çıktı...

Erdal Boztepe, "78 yaşında bir kadın. Maddi ve manevi bir şeye ihtiyacı yok. Annem bir şeylere mi şahit oldu da kaldırmak istediler. Bir şey bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Müge Anlı’da stüdyoyu karıştıran iddia! Dişlerini ve altınlarını bırakıp kaçan kadın bakın nereden çıktı...

Müge Anlı, bugünkü canlı yayında ise kayıplara karışan annesini arayan Uğur Boztepe'yi konuk etti. Müge Anlı, Döndü Hanım'ın evde dişlerini ve parasını bırakıp kayıplara karıştığını anımsattı, "78 yaşında bir kadın niye kaçsın? Üç tane oğlu İzmir'de yaşıyor. Onlar da tek bir kişiden şüphelendiklerini söylüyor. Annelerinin Mehmet Bey'den korktuğunu söylüyor." dedi.

Müge Anlı programda Mehmet Bey'i de ağırladı.

Müge Anlı’da stüdyoyu karıştıran iddia! Dişlerini ve altınlarını bırakıp kaçan kadın bakın nereden çıktı...

"DÖNDÜ BOZTEPE KAYBOLDUĞU GECE..."

Müge Anlı "Mehmet Bey bize verdiği ilk röportajda Döndü Hanım'ın kaybolduğu sabah koşan 2 kadın gördüğünü söyledi.

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