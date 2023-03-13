Müge Anlı’da stüdyoyu karıştıran iddia! Dişlerini ve altınlarını bırakıp kaçan kadın bakın nereden çıktı...

ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında her hafta birbirinden ilginç konular işleniyor. Müge Anlı bugünkü programında, sırra kadem basan annesi Döndü Boztepe'yi arayan Uğur Boztepe'yi konuk etti. Uğur Boztepe, annesinin kaçırıldığına dair şüphelerinin olduğunu belirtirken, Müge Anlı'nın programa konuk ettiği Mehmet Bey ise yaşlı kadının sevgilisinin olduğunu öne sürdü. Mehmet Bey'in iddiaları sonrası stüdya adeta buz kesti. İşte Müge Anlı'da gündem olan Döndü Boztepe olayının detayları...