Müge Anlı’da stüdyoyu karıştıran iddia! Dişlerini ve altınlarını bırakıp kaçan kadın bakın nereden çıktı...

Müge Anlı, bugünkü canlı yayında ise kayıplara karışan annesini arayan Uğur Boztepe'yi konuk etti. Müge Anlı, Döndü Hanım'ın evde dişlerini ve parasını bırakıp kayıplara karıştığını anımsattı, "78 yaşında bir kadın niye kaçsın? Üç tane oğlu İzmir'de yaşıyor. Onlar da tek bir kişiden şüphelendiklerini söylüyor. Annelerinin Mehmet Bey'den korktuğunu söylüyor." dedi.

Müge Anlı programda Mehmet Bey'i de ağırladı.