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Haberler Yaşam Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde şoke eden yasak aşk detayı! Türkiye Dr. Osman Büyükşen’i konuşmuştu…
Giriş Tarihi: 29.06.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 09:28

Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde şoke eden yasak aşk detayı! Türkiye Dr. Osman Büyükşen’i konuşmuştu…

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Büyükşen cinayetinin üstüne gidilmeye devam ediliyor. İddiaya göre bundan yaklaşık 3 yıl önce başına kar maskesi geçiren kişi, Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen'i pompalı tüfekle öldürdü. Ailenin küçük oğlu Osman Büyükşen ise anne ve babasını öldürenleri bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı canlı yayınında cinayetle ilgili pek çok aşama kaydedilirken, baş şüpheliler arasında çiftin kızı Büşra ve büyük oğulları Uğur öne çıkıyor. Öte yandan dün gerçekleştirilen canlı yayında ise, telefon detayı şoke etti. Gelin Betül Büyükşen'in cinayetten sonra yaptığı iddia edilen telefon görüşmesi merak uyandırdı. Bir yasak aşka işaret eden mesajlar ise ortalığı karıştırdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları

Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde şoke eden yasak aşk detayı! Türkiye Dr. Osman Büyükşen’i konuşmuştu…

Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Büyükşen cinayetini konuşmaya devam ediyor. Müge Anlı ve ekibi kan donduran cinayeti aydınlatmak için yoğun bir çaba harcamaya devam ederken, Dr. Osman Büyükşen'in sinir krizi geçirdiği ve Müge Anlı'nın gözyaşlarını tutamadığı anlar, yürek burkmuştu.

Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde şoke eden yasak aşk detayı! Türkiye Dr. Osman Büyükşen’i konuşmuştu…

Cinayetin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen katilin bulunmaması çocukları gözyaşlarına boğarken Müge Anlı ise programda mehir cinayeti olarak geçen konunun aydınlatılmasını sağlıyor.

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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde şoke eden yasak aşk detayı! Türkiye Dr. Osman Büyükşen’i konuşmuştu…

Konya'da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü.

Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde şoke eden yasak aşk detayı! Türkiye Dr. Osman Büyükşen’i konuşmuştu…

21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmış ve saldırgan kaçmayı başarmıştı.

Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde şoke eden yasak aşk detayı! Türkiye Dr. Osman Büyükşen’i konuşmuştu…

Canlı yayında o dönemin jandarma komutanının ifade vereceği açıklandı ve çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

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