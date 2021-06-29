Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde şoke eden yasak aşk detayı! Türkiye Dr. Osman Büyükşen’i konuşmuştu…

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Büyükşen cinayetinin üstüne gidilmeye devam ediliyor. İddiaya göre bundan yaklaşık 3 yıl önce başına kar maskesi geçiren kişi, Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen'i pompalı tüfekle öldürdü. Ailenin küçük oğlu Osman Büyükşen ise anne ve babasını öldürenleri bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı canlı yayınında cinayetle ilgili pek çok aşama kaydedilirken, baş şüpheliler arasında çiftin kızı Büşra ve büyük oğulları Uğur öne çıkıyor. Öte yandan dün gerçekleştirilen canlı yayında ise, telefon detayı şoke etti. Gelin Betül Büyükşen'in cinayetten sonra yaptığı iddia edilen telefon görüşmesi merak uyandırdı. Bir yasak aşka işaret eden mesajlar ise ortalığı karıştırdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları