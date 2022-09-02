Haberler Yaşam Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayetinde Cemal Durmaz’dan şok sözler: Öldürmedik güvercin besledik!

Giriş Tarihi: 02.09.2022 12:53 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 12:55

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te DJ Gezgin cinayeti bir kez daha gündeme taşındı. DJ Gezgin cinayetinde abla Fatma Karadağ'ın suçladığı sevgilisi Cemal Durmaz ilk kez ortaya çıktı. Canlı yayına telefonla bağlanan Cemal Durmaz, suçsuz olduğunu anlattı. Sözleri herkesi şaşırttı…