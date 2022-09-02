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Haberler Yaşam Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayetinde Cemal Durmaz’dan şok sözler: Öldürmedik güvercin besledik!
Giriş Tarihi: 02.09.2022 12:53 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 12:55

Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayetinde Cemal Durmaz’dan şok sözler: Öldürmedik güvercin besledik!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te DJ Gezgin cinayeti bir kez daha gündeme taşındı. DJ Gezgin cinayetinde abla Fatma Karadağ'ın suçladığı sevgilisi Cemal Durmaz ilk kez ortaya çıktı. Canlı yayına telefonla bağlanan Cemal Durmaz, suçsuz olduğunu anlattı. Sözleri herkesi şaşırttı…

Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayetinde Cemal Durmaz’dan şok sözler: Öldürmedik güvercin besledik!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında önemli gelişmeler yaşandı… Manisa'da yaşayan ve DJ Gezgin olarak tanınan Mehmet Karahan beş yıl önce sırra kadem basmıştı.

Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayetinde Cemal Durmaz’dan şok sözler: Öldürmedik güvercin besledik!

DJ GEZGİN CİNAYETİNDE CEMAL DURMAZ ORTAYA ÇIKTI

Mehmet'in kardeşi Fatma Karadağ ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yayına katıldı.

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Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayetinde Cemal Durmaz’dan şok sözler: Öldürmedik güvercin besledik!

Kardeşini sevgilisi Cemal Durmaz'ın öldürdüğünü açıkladı. Ancak sır olay aydınlatılamadı.

Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayetinde Cemal Durmaz’dan şok sözler: Öldürmedik güvercin besledik!

İddiaların odağındaki Cemal Durmaz, ilk kez canlı yayında açıklamalar yaptı.

Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayetinde Cemal Durmaz’dan şok sözler: Öldürmedik güvercin besledik!

"KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜN BENİ DÖVDÜN"

Fatma bugünkü canlı yayında "Beni odaya kilitleyip kardeşimi öldürdün. Beni dövdün.

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