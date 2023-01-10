Haberler Yaşam Müge Anlı’daki Sinan tecavüz ettiği çocuğu böyle kandırmış: Benimle gel yakında bir yerde…

Giriş Tarihi: 10.01.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 10:39

Müge Anlı’daki Sinan tecavüz ettiği çocuğu böyle kandırmış: Benimle gel yakında bir yerde…

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan 2018 yılında İstanbul'da 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismara bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. O dönem şikayetçi olan mağdur A.A.'nın ifadesinde ismini Osman olarak bildiği bir adamın evlerinin önünde oynarken yanına gelip 'bakkallara şişe satıyorum bana yardım eder misin? Benimle gel yakında bir yere götüreceğim orada şişe var' diyerek metruk bir alana götürdüğünü söylediği ortaya çıktı. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayın detayları