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Haberler Yaşam Müge Anlı’nın aradığı Hasan Çelik’ten acı haber geldi: Öldürüp bungalov evde tatil yapmış!
Giriş Tarihi: 02.02.2024 13:25 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 13:25

Müge Anlı’nın aradığı Hasan Çelik’ten acı haber geldi: Öldürüp bungalov evde tatil yapmış!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Hasan Çelik hakkında kan donduran gerçek ortaya çıktı. Ankara'da 79 gün önce kaybolan Hasan Çelik'in cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Dün, canlı yayında gözaltına alınan Yasin Tıraş, her şeyi sorgusunda anlattı. Ortaya çıkan detaylar şaşkınlık yarattı: Cinayetin ardından sevgilisiyle bungalov evde tatil yapmış!

Müge Anlı’nın aradığı Hasan Çelik’ten acı haber geldi: Öldürüp bungalov evde tatil yapmış!

Türkiye, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme getirilen Hasan Çelik olayına kilitlendi. a kilitlendi. Ankara'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Hasan Çelik'ten 15 Kasım'dan itibaren haber alınamaması üzerine kardeşi Veysel Çelik eşi Esma Çelik, Müge Anlı'dan yardım istedi. Veysel Çelik, Hasan Çelik'in eşi Seher Çelik tarafından tehdit edildiğini Seher Çelik'in eşini uzun süre aramadığını söyledi.

Müge Anlı’nın aradığı Hasan Çelik’ten acı haber geldi: Öldürüp bungalov evde tatil yapmış!

ARACINDA İKİ KİŞİ GÖRÜLMÜŞ!

Veysel Çelik, "Ağabeyim olay günü eşi ve kızıyla markete gidiyor. 2-3 saate geliyorum diyor aracıyla evden çıkıyor ama geri gelmiyor. İki kişiyle birlikte görüldüğü söyleniyor ancak ben baktım onlar ağabeyim değil. Eşinin çelişkili açıklamaları var" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı’nın aradığı Hasan Çelik’ten acı haber geldi: Öldürüp bungalov evde tatil yapmış!

"KOCAMI ÖKSÜRÜĞÜNDEN TANIYORUM"

İddiaların odağındaki Seher Çelik ise eşinin hayatta olduğunu kendilerini sık sık aradığını ve seslerini dinlediğini anlattı. Rahat tavırları ile herkesi şoke eden Seher Çelik, ''Telefonlarımıza yanıt veriyor. Kocamı öksürüğünden tanıyorum. Mesajları okuyor sesimizi dinliyor sonra kapatıyor'' açıklamasını yapmıştı.

Müge Anlı’nın aradığı Hasan Çelik’ten acı haber geldi: Öldürüp bungalov evde tatil yapmış!

KAN DONDURAN CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine Hasan Çelik'in aracının içinde görülen isim olan Yalçın Ülger canlı yayına geldi. Hasan Çelik'in aracını son gören kişi Yalçın, kuzeni Fatih aracılığıyla Hasan Çelik'le tanıştığını söyleyerek araba alım-satım işi için görüştüklerini söyledi. Müge Anlı'nın "Sen aracın içinde görülen iki kişiden birisin.

Müge Anlı’nın aradığı Hasan Çelik’ten acı haber geldi: Öldürüp bungalov evde tatil yapmış!

Bu araba sizin elinize nasıl geldi. Para transferleri senin hesapların üzerinden gerçekleşti. Ne yaşandıysa doğruyu söyle. Bu adam şimdi nerede?" sorusu üzerine Yalçın "Yasin tarafından bana bir telefon geldi. Yasin'i kuzenim Fatih aracılığıyla tanıdım. Benim araba alım satım işiyle hiçbir ilgim yok" dedi.

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