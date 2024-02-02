Müge Anlı’nın aradığı Hasan Çelik’ten acı haber geldi: Öldürüp bungalov evde tatil yapmış!

Bu araba sizin elinize nasıl geldi. Para transferleri senin hesapların üzerinden gerçekleşti. Ne yaşandıysa doğruyu söyle. Bu adam şimdi nerede?" sorusu üzerine Yalçın "Yasin tarafından bana bir telefon geldi. Yasin'i kuzenim Fatih aracılığıyla tanıdım. Benim araba alım satım işiyle hiçbir ilgim yok" dedi.