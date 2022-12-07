Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Müge Anlı’nın foyasını ortaya çıkardığı üfürükçü yakalandı! Genç kız yaşadığı kabusu anlattı!
Giriş Tarihi: 07.12.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 13:07

Müge Anlı’nın foyasını ortaya çıkardığı üfürükçü yakalandı! Genç kız yaşadığı kabusu anlattı!

Müge Anlı'nın foyasını ortaya çıkardığı üfürükçü bugün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sahtekar hoca, adliyeye yollandı. Şantaj yaparak istismar ettiği 18 yaşındaki genç kız ise başına gelenleri canlı yayında anlattı…

MEHMET BONCUK
Müge Anlı’nın foyasını ortaya çıkardığı üfürükçü yakalandı! Genç kız yaşadığı kabusu anlattı!

Gaziantep'te oturan Mehmet Ataş, dün Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. 18 yaşındaki kızı Ayşenur Ataş'ın, 70 yaşındaki sahte hoca Kahıraman tarafından alıkonulduğunu anlattı.

Müge Anlı’nın foyasını ortaya çıkardığı üfürükçü yakalandı! Genç kız yaşadığı kabusu anlattı!

"18 yaşındaki kızımı tılsım yaparak kaçırdı. Kızım kaçtıktan sonra evin her yerinde tılsımlar bulduk.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Müge Anlı’nın foyasını ortaya çıkardığı üfürükçü yakalandı! Genç kız yaşadığı kabusu anlattı!

Bu adam evli ve 6 çocuk babası. Adamın yanında olduğunu biliyoruz, fotoğraflar var.

Müge Anlı’nın foyasını ortaya çıkardığı üfürükçü yakalandı! Genç kız yaşadığı kabusu anlattı!

Kızıma ev ve dükkan açmış. Bu adam önce eşimi kandırmıştı. Güya annem bana tılsım yapmış.

Müge Anlı’nın foyasını ortaya çıkardığı üfürükçü yakalandı! Genç kız yaşadığı kabusu anlattı!

Tılsımı bozdum bana para getir diyerek eşimden 10 bin lira almış. Eşim hala kendisine inanıyor. Kızıma şantaj yaparak elinde tutuyor" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA