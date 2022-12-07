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Müge Anlı’nın foyasını ortaya çıkardığı üfürükçü yakalandı! Genç kız yaşadığı kabusu anlattı!
Giriş Tarihi: 07.12.2022 12:29
Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
13:07
Müge Anlı’nın foyasını ortaya çıkardığı üfürükçü yakalandı! Genç kız yaşadığı kabusu anlattı!
Müge Anlı'nın foyasını ortaya çıkardığı üfürükçü bugün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sahtekar hoca, adliyeye yollandı. Şantaj yaparak istismar ettiği 18 yaşındaki genç kız ise başına gelenleri canlı yayında anlattı…